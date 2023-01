Die Eierpreise in den USA drücken auf die Stimmung der Bevölkerung. Bild: keystone

Eierpreise in den USA explodieren gerade – rate mal, wo sie weltweit am höchsten sind

In den USA hat sich der Preis für 12 Eier im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Im globalen Vergleich klettert der viertgrösste Eierproduzent der Welt damit auf Rang 5. An der Spitze dieses Rankings liegt ... die Schweiz.

Die Eierpreise sind in den USA zu Jahresbeginn auf ein Rekordniveau gestiegen. 4.77 Dollar kostete das Dutzend Eier im Landesdurchschnitt am 1. Januar 2023. Vor zwölf Monaten lag der Eierpreis noch bei 1.93 Dollar.

Der Schuldige für die Preisexplosion ist schnell gefunden – zumindest, wenn es nach den Republikanern geht: «Seit dem Amtsantritt von Joe Biden ist der Preis für Eier explodiert. Das tägliche Leben ist unter demokratischer Kontrolle teurer geworden. Wir werden Biden und die Demokraten für ihre ausser Kontrolle geratenen Ausgaben zur Rechenschaft ziehen», twitterte Stephanie Bice, die seit 2021 für die Republikaner im Repräsentantenhaus sitzt, letzte Woche.

Und selbst Donald Trump nutzt die Eierpreise, um gegen Biden und die Demokraten zu schiessen. «Der Eierpreis ist zuletzt um 60 Prozent gestiegen», stellte er zu Jahresbeginn in einem Wahlflyer fest, bevor er zur Sache kam: «Bidens Wirtschaftspolitik schadet den Amerikanern. Präsident Trump wird die kranke Wirtschaft heilen.»

Die Wirtschaftskrise und die damit verbundene Inflation von rund 6,5 Prozent trägt an der US-Eier-Misere allerdings höchstens eine Teilschuld. Hauptgrund für die Preisexplosion ist nämlich der Ausbruch der Vogelgrippe im Februar des letzten Jahres. Rund 44 Millionen Legehennen starben seither an der Tierseuche oder mussten ihretwegen geschlachtet werden. Das sind fünf Prozent des gesamten US-Bestands.

Besonders teuer sind Eier in Bundesstaaten wie Kalifornien oder Colorado, wo nur noch Freilandprodukte verkauft werden dürfen. Aber selbst im Mittleren Westen kosten zwölf Eier im Schnitt mittlerweile über 4.50 Dollar. Panikkäufe wie beim WC-Papier während der Corona-Pandemie blieben zwar aus, mancherorts waren die Regale in den Supermärkten rund um die Festtage aber trotzdem leergekauft. Denn im Gegensatz zu Privatpersonen sind gewisse Restaurants und Nahrungsmittelproduzenten auf Eier angewiesen. Ihnen bleibt aufgrund des knappen Angebots deshalb nichts anderes übrig, als entweder ihr Angebot zu verkleinern oder die Preise zu erhöhen.

Mancherorts müssen Supermärkte Erklärungsschilder für die leeren Regale aufhängen. Bild: imago-images.de

Wann die Eierpreise in den USA wieder fallen werden, ist schwer vorherzusagen und hängt gemäss Maro Ibarburu, Wissenschaftler am «Egg Industry Center» der Iowa State University, vor allem vom Verlauf der Vogelgrippe ab: «Gehen die Fälle zurück, wird die Produktion von Eiern in den nächsten Monaten allmählich wieder zunehmen.»

Schweiz an der Spitze

Im internationalen Vergleich nähern sich die USA aber weiterhin der absoluten Spitze an. Gemäss dem Vergleichsportal Global Product Prices liegt der viertgrösste Eierproduzent der Welt mit einem Preis von 4.77 Dollar pro Dutzend Eier momentan auf Rang 5 von 90 ausgewählten Ländern. Nur in der Schweiz, in der Slowakei, in Norwegen und in Südkorea sind Eier noch teurer.

Einsam an der Spitze im Ranking der 90 ausgewählten Länder liegt mit einem Eierpreis von 6.74 US-Dollar pro Dutzend die Schweiz. Das Durchschnittseinkommen ist in der Schweiz mit rund 6904 Dollar pro Monat allerdings auch höher als dasjenige in den USA (5404 Dollar pro Monat).