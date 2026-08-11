Nicht Barcelona oder Amsterdam: In diesen Städten leben junge Menschen am liebsten
In welcher Stadt würden Menschen unter 30 am liebsten leben? Dieser Frage haben sich das Reiseportal «Time Out» und der Reiseveranstalter Intrepid Travel auch dieses Jahr gewidmet. Zürich, Bern oder Genf? Keine davon hat es in die Top 10 geschafft. Diese Städte stehen bei der Gen Z höher im Kurs:
Platz 10: Bangkok
Thailands Hauptstadt sei bei der Gen Z vor allem aus zwei Gründen beliebt: wegen des pulsierenden Nachtlebens und des guten Essens.
Platz 9: Valencia
Die spanische Stadt punktet bei der Gen Z mit erschwinglichem Nachtleben, vielen Sonnentagen und zahlreichen Parks.
Platz 8: Berlin
«Egal, wie fehl am Platz man sich fühlt, Berlin war schon immer eine Stadt, in der man Gleichgesinnte finden konnte – und das gilt auch für die Generation Z», schreibt das Portal. Viele der Befragten bemängelten jedoch, dass Deutschlands Hauptstadt immer teurer wird.
Platz 7: Kopenhagen
Die Gen Z schwärmt von der Fahrradfreundlichkeit der Stadt sowie vom öffentlichen Verkehr.
Platz 6: New York
New York schafft es trotz der hohen Lebenshaltungskosten in die Top 10. Die Gen Z lobt die Fussgängerfreundlichkeit der Stadt sowie ihre Lebendigkeit und das kulturelle Angebot.
Platz 5: Shanghai
«Chinas grösste Stadt schneidet hervorragend ab, weil sie ein sehr geselliger Ort zum Leben ist», so das Reiseportal. Shanghai punktet vor allem mit günstigen Preisen (abgesehen von den Mieten) sowie mit Sicherheit und einem lebendigen sozialen Leben.
Platz 4: Edinburgh
Besonders das Nachtleben der schottischen Hauptstadt hat es der Generation Z angetan. Die Befragten schätzen vor allem, dass sie sich auch auf dem Nachhauseweg sicher fühlen.
Platz 3: Melbourne
Drei Dinge machen die australische Metropole bei den unter 30-Jährigen besonders beliebt: Ausgehen, Essen und Kultur.
Platz 2: Porto
«Portos Reiz für alle unter 30 liegt zweifellos in seiner unglaublichen Vielfalt», schreibt das Reiseportal. Von zahlreichen Restaurants und Bars über das Nachtleben bis hin zu Fluss, Meer, üppigen Gärten und einer hübschen, geschichtsträchtigen Altstadt bietet Porto so einiges.
Platz 1: TOKIO!
Tokio landet auf Platz eins. Die Befragten gaben an, in der japanischen Hauptstadt vor allem Freude an alltäglichen Erlebnissen zu haben – vom hervorragenden ÖV-Netz über Kultur und gutes Essen bis hin zum vielfältigen Nachtleben.
(cst)