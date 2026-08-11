Gutes Essen, ein lebendiges Nachtleben und viel Kultur: Das macht eine Stadt für Menschen unter 30 lebenswert. Bild: Shutterstock

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Nicht Barcelona oder Amsterdam: In diesen Städten leben junge Menschen am liebsten

Wo leben junge Menschen am liebsten? Eine neue Umfrage zeigt: Asiatische Städte sind besonders beliebt.

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In welcher Stadt würden Menschen unter 30 am liebsten leben? Dieser Frage haben sich das Reiseportal «Time Out» und der Reiseveranstalter Intrepid Travel auch dieses Jahr gewidmet. Zürich, Bern oder Genf? Keine davon hat es in die Top 10 geschafft. Diese Städte stehen bei der Gen Z höher im Kurs:

Platz 10: Bangkok

Thailands Hauptstadt sei bei der Gen Z vor allem aus zwei Gründen beliebt: wegen des pulsierenden Nachtlebens und des guten Essens.

Platz 9: Valencia

Die spanische Stadt punktet bei der Gen Z mit erschwinglichem Nachtleben, vielen Sonnentagen und zahlreichen Parks.

Selfie bei Sonnenuntergang am Malvarrosa Beach in Valencia. Bild: keystone

Platz 8: Berlin

«Egal, wie fehl am Platz man sich fühlt, Berlin war schon immer eine Stadt, in der man Gleichgesinnte finden konnte – und das gilt auch für die Generation Z», schreibt das Portal. Viele der Befragten bemängelten jedoch, dass Deutschlands Hauptstadt immer teurer wird.



Platz 7: Kopenhagen

Die Gen Z schwärmt von der Fahrradfreundlichkeit der Stadt sowie vom öffentlichen Verkehr.

Kopenhagen ist ein Zweiradparadies. Bild: Shutterstock

Platz 6: New York

New York schafft es trotz der hohen Lebenshaltungskosten in die Top 10. Die Gen Z lobt die Fussgängerfreundlichkeit der Stadt sowie ihre Lebendigkeit und das kulturelle Angebot.

Platz 5: Shanghai

«Chinas grösste Stadt schneidet hervorragend ab, weil sie ein sehr geselliger Ort zum Leben ist», so das Reiseportal. Shanghai punktet vor allem mit günstigen Preisen (abgesehen von den Mieten) sowie mit Sicherheit und einem lebendigen sozialen Leben.

Die Befragten schätzen die günstigen Cocktails in Shanghai. Bild: AP/CHINATOPIX

Platz 4: Edinburgh

Besonders das Nachtleben der schottischen Hauptstadt hat es der Generation Z angetan. Die Befragten schätzen vor allem, dass sie sich auch auf dem Nachhauseweg sicher fühlen.



Platz 3: Melbourne

Drei Dinge machen die australische Metropole bei den unter 30-Jährigen besonders beliebt: Ausgehen, Essen und Kultur.

Platz 2: Porto

«Portos Reiz für alle unter 30 liegt zweifellos in seiner unglaublichen Vielfalt», schreibt das Reiseportal. Von zahlreichen Restaurants und Bars über das Nachtleben bis hin zu Fluss, Meer, üppigen Gärten und einer hübschen, geschichtsträchtigen Altstadt bietet Porto so einiges.

Platz 1: TOKIO!

Japan ist ein Paradies für junge Kulturbegeisterte. Bild: keystone

Tokio landet auf Platz eins. Die Befragten gaben an, in der japanischen Hauptstadt vor allem Freude an alltäglichen Erlebnissen zu haben – vom hervorragenden ÖV-Netz über Kultur und gutes Essen bis hin zum vielfältigen Nachtleben.

(cst)