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Wegen Hitze: Amerikaner sprayen ihre vertrockneten Rasen grün

Video: watson/lucas zollinger

Amis sprayen ihren Rasen grün

Hitze und Trockenheit sorgen für braune Wiesen. In den USA hat man dafür eine Lösung gefunden. Und auch hierzulande machen es einige auf die amerikanische Art.
10.08.2026, 18:4610.08.2026, 19:28
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Mehr Schein als Sein scheint das Motto der Amerikaner zu sein, denn mit vertrockneten braunen Rasenflächen können sie offensichtlich nicht viel anfangen. Wer seinen Rasen nicht mit Wasser aufpäppeln kann oder Wasser sparen möchte, sprüht ihn kurzerhand mit grüner Farbe an.

Video: watson/lucas zollinger

In den USA gibt es dafür sogar einen Beruf: Lawn painter, also Rasenmaler. Neben Profis sprayen aber auch Privatpersonen ihre Gärten grün. Sogar vertrocknete Pflanzen müssen daran glauben.

Planzen grün sprayen
Auch Pflanzen werden schon grün gesprayt.Bild: Instagram/housofhargrove

So schädlich ist die Farbe

Mittlerweile ist die Idee des Rasenbesprayens auch in Europa angekommen. Videos zeigen, wie auch hiesige Gartenbesitzer zur Rasenfarbe greifen.

Die grüne Farbe wird mittels Sprühflaschen aufgetragen und hält auch bei starkem Regen. Entfernt werden kann sie meist nur durchs Rasenmähen. Die Farbe des Herstellers von «Green Lawn Paint» – der Original-Rasenfarbe aus den USA selbst – soll aus Pflanzen gewonnen werden und organischen Dünger enthalten. Einige Rasensprays enthalten aber auch Zeckenabwehrmittel, Dünger oder Zitrusöle. Die Hersteller halten jedoch die genauen Inhaltsstoffe streng geheim. Wie schädlich ist sie also wirklich?

Rasen grün sprayen
Amerikaner sprayen ihre vertrockneten Wiesen kurzerhand grün.Bild: instagram/endurantturfpaint

Dr. Harald Nonn von der Deutschen Rasengesellschaft erklärt gegenüber myHOMEBOOK, wie dies dem Rasen schadet: «Ich persönlich halte das künstliche Grünfärben für nicht vertretbar, da hiermit Farbpigmente in die Umwelt gebracht werden, die dort nicht hingehören», erklärt Nonn. Die Funktion von Rasenflächen werde so eventuell gestört. «Grüne, vitale Rasenflächen kühlen durch ihre Verdunstung die Umgebung und tragen somit vor allem im Sommer zum Wohlbefinden der Menschen und Tiere bei. Sie binden Staub, verbrauchen CO2 und produzieren Sauerstoff», meint Nonn.

«Eine künstliche Grünfärbung gaukelt dann dem Auge etwas vor, was nicht existiert», meint der Experte. Er fände es besser, wenn auf Trockentoleranz ausgerichtete Saatgutmischungen oder speziellen Trockenrasen gesetzt werde.

Wem neben den Blümchen auch die Bienchen am Herzen liegen, der sollte vielleicht besser aufs Rasenbesprühen verzichten, denn dabei werden auch die darin enthaltenen Tiere wie Ameisen, Bienen oder Hummeln grün.

Trotz Wasserknappheit boomen Rasensprenger
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110 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Defekte Demokratie
10.08.2026 19:04registriert Mai 2019
Die Menschen sind hoffnungslos verloren. Statt mit innovativen Ideen das Problem an der Wurzel anzupacken wird Farbe darübergesprüht und neue Probleme geschaffen. Hier sehen wir, wie symptomatisch „Problembekmpfung“ betrieben wird. Man schiebt alles vor sich her, bis zum big bang.
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Yunnan
10.08.2026 19:10registriert Oktober 2019
Morgen: Warum nicht in den sterbenden Wäldern Plastikbäume hinstellen?
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Sabrina Zett
10.08.2026 18:59registriert Januar 2014
Absurd, dass der Film "Idiocracy" immer mehr Realität wird 🤦🏻‍♀️
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