Frauen und die «Problemzone» Grill: 120 Kochbücher – und keines ist von einer Frau

Mehr «International»

1958: Drei Frauen grillen Cervelats am «Meitli Tag» auf der Landiwiese in Zuerich. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Am Herd agieren Frau und Mann inzwischen mehr oder weniger auf Augenhöhe. Aber wie sieht das am Grill aus?

Gemäss einer Umfrage aus den USA ist der Bratrost im Garten noch immer eine Männerbastion. Der berühmte US-Grillmaster Meathead Goldwyn, dessen Club für Grill- und Barbecue-Enthusiasten weltweit mehr als 15'000 zahlende Mitglieder hat, gab bekannt, dass etwa 85 Prozent seiner Mitglieder Männer sind.

Wenn es nach der US-Spitzenköchin Gaby Dalkin geht, haben viele Frauen Angst vor dem Grill. «Viele Frauen, die mir beim Grillen zugesehen haben, haben gefragt, ob ich nicht Angst habe, meine Augenbrauen in Brand zu setzen», sagt sie dem «Wall Street Journal».

Doch die Angst vor verkohlten Augenbrauen Verletzungen ist nicht der einzige Grund, warum Männer und nicht Frauen mit Grillieren assoziiert werden. Frauen vor einem grossen Stück blutenden Fleisch seien lange nicht als weiblich angesehen worden, schreibt die Zeitung. Darüber hinaus empfanden viele Frauen, dass sie schon genug Hausarbeit erledigen.

In den USA versucht die Website einer Grillkochbuchautorin – «Girls at the Grill» – gerade, den Frauen die Angst zu nehmen. So auch die Bestseller-Autorin Gaby Dalkin.

In den USA sind im letzten Jahr 8300 neue Kochbücher veröffentlicht worden. 120 fokussierten sich auf den Grill – und keines davon wurde von einer Frau geschrieben. Vielleicht dürfte sich dies aber bald ändern.

Wer steht in deiner (falls heterosexuellen) Beziehung eher am Grill? Der Mann Die Frau Beide gleich oft Beide nicht, Grillen ist doof

«Der Grill macht mich nervös, weil ich immer Angst habe, etwas falsch zu machen», sagt eine Bankerin gegenüber dem «Wall Street Journal». Doch Dalkin helfe ihr, über ihren eigenen Schatten zu springen.

Holly Dolce, die Herausgeberin des Grill-Kochbuchs für Frauen, erklärt: «Es ist keine Raketenwissenschaft, Steaks oder gegrilltes Hähnchen zuzubereiten.» Frauen hätten sich aber an den Mythos gewöhnt, dass das schwer sei.



Hat das «Wall Street Journal» recht? Wie hält es dein Umfeld mit dem Grill?

(red)