Star Wars, Hobbit, Harry Potter: Diese Filmhotels gibt es wirklich

Manchmal liefert die Realität die Schauplätze für Filme und Romane. Manchmal passiert aber genau das Gegenteil – und plötzlich werden fiktive Orte zu echten Reisezielen.

Leon Bensch / t-online

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Für die einen führt der klassische Sommerurlaub an die Strände von Spanien, Italien oder Griechenland, mitten hinein in Sonne und Erholung. Andere hingegen zieht es an Orte, die eigentlich gar nicht existieren dürften. Sie reisen an fiktive Orte oder zu Filmkulissen, die die Grenze zwischen Hollywood-Illusion und Realität komplett verwischen. Wir zeigen Ihnen fünf spektakuläre Reiseziele, die durch die Magie des Kinos lebendig wurden – und die Sie heute tatsächlich besuchen können.

Das Höhlenhotel in der Wüste: Vom «Star Wars»-Set zum echten Hotel

Nach dem weltweiten Erfolg des Films pilgerten immer mehr Fans in die Wüste nach Tunesien. Statt das Set wie üblich nach den Dreharbeiten zurückzubauen, liess man aber einen Grossteil der künstlichen Sci-Fi-Dekorationen einfach im Hotel zurück und verwandelte es dauerhaft in das «Hôtel Sidi Driss». Heute können Gäste dort übernachten, essen und genau an demselben Tisch sitzen, an dem Luke Skywalker im Film mit seinem Onkel Owen stritt.

Das Hotel Sidi Driss in Tunesien. Bild: booking.com

Als George Lucas 1976 den ersten «Star Wars»-Film drehte, brauchte er ein Zuhause für Luke Skywalker auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Das Filmteam nutzte dafür ein traditionelles unterirdisches Wohnhöhlenhaus der Berber im tunesischen Dorf Matmata.

Das Hotel selbst ist allerdings weit weniger luxuriös, als die Filmkulisse vermuten lässt. Die schlichten, direkt in den Fels gehauenen Zimmer bieten häufig Gemeinschaftsbäder, teilweise keine Steckdosen und oft nur eingeschränktes WLAN. Dafür erleben Fans das wohl authentischste «Star Wars»-Gefühl überhaupt – mitten im ehemaligen Zuhause der Familie Lars. Das Beste: Eine Übernachtung im historischen Höhlenhotel kostet je nach Zimmer nur etwa 30 bis 45 Euro pro Nacht.

Hobbiton: Ein Regen rettete das «Auenland»

Als Peter Jackson Ende der 1990er-Jahre das scheinbar unverfilmbare Epos «Der Herr der Ringe» des Autors J. R. R. Tolkien auf die Leinwand bringen wollte, suchte er nach dem perfekten «Auenland». Fündig wurde er auf einer Schaffarm in Neuseeland.

Für die Dreharbeiten entstanden dort 1999 Hobbit-Höhlen aus Holzbalken und Sperrholz. Nach Abschluss der Arbeiten sollten sämtliche Kulissen wieder verschwinden. Doch ein heftiger Regensturm verzögerte den Abriss. In dieser Zeit kamen bereits die ersten Fans auf die Farm – und deren Besitzer erkannten das touristische Potenzial.

Das Auenland in Neuseeland. Bild: www.imago-images.de

Für die spätere «Hobbit»-Trilogie entstand das Dorf deshalb ab 2009 dauerhaft aus Stein, Holz und Ziegeln neu. Heute gehört Hobbiton zu den beliebtesten Filmkulissen der Welt. Besucher können durch das «Auenland» spazieren, im Pub namens «Green Dragon Inn» einkehren und seit 2023 sogar direkt auf dem Filmgelände übernachten. Wer das Filmset besichtigen möchte, zahlt für eine geführte Tour ab rund 120 Neuseeland-Dollar (etwa 68 Euro).

Sherlock Holmes bekam eine echte Adresse

Als Arthur Conan Doyle 1887 seinen Meisterdetektiv Sherlock Holmes erfand, wohnte dieser in der 221B Baker Street. Das Problem: Diese Hausnummer existierte damals überhaupt nicht.

Erst Jahrzehnte später, als die Baker Street erweitert wurde, erhielt ein Bürogebäude der Abbey National Building Society genau diese Adresse. Von da an trafen dort Tausende Briefe aus aller Welt für Sherlock Holmes ein. Das Unternehmen stellte schliesslich sogar einen Mitarbeiter ein, der ausschliesslich die Fanpost an den fiktiven Detektiv beantwortete.

Die Geschichte entwickelte ein solches Eigenleben, dass 1990 schliesslich das offizielle Sherlock-Holmes-Museum eröffnet wurde. Damit die literarische Adresse endgültig Wirklichkeit werden konnte, durfte das Museum dauerhaft die eigentlich falsche Hausnummer 221B an seiner Fassade tragen. Der Eintritt in das viktorianisch eingerichtete Detektivhaus kostet für Erwachsene 16 Pfund (rund 19 Euro).

Ein Hotel wie aus Hogwarts

Mit der «Harry Potter»-Reihe schuf J. K. Rowling das erfolgreichste Buchphänomen der Neuzeit. Millionen Leser träumten davon, einmal selbst durch Hogwarts zu laufen.

Diesen Traum griff das Londoner «Georgian House Hotel» auf. Die Betreiber verwandelten 2013 einen kompletten Gebäudeflügel in die sogenannten «Wizard Chambers». Hinter einer versteckten Tür im Bücherregal erwarten Gäste Himmelbetten, Zaubertränke, Kessel, steinerne Wände und knisternde Kamine – als wären sie selbst gerade in Hogwarts angekommen.

Im Georgian House Hotel gibt es eine versteckte Tür. Bild: booking.com

Wegen der enormen Nachfrage entstanden später weitere Zaubererzimmer. Ohne Harry Potter wäre das über 170 Jahre alte viktorianische Stadthaus vermutlich ein ganz gewöhnliches Bed and Breakfast geblieben.

Ganz günstig ist das magische Erlebnis allerdings nicht: Die kleineren Zaubererzimmer beginnen bei etwa 239 Pfund (rund 280 Euro) pro Nacht inklusive Frühstück. Für die aufwendig gestalteten «Wizard Chambers» mit Himmelbetten werden meist zwischen 309 und 329 Pfund (etwa 365 bis 390 Euro) pro Nacht fällig.

Das Hotelzimmer der Kriminalgeschichte

Kaum ein Hotel ist so eng mit Agatha Christie verbunden wie das «Pera Palas» in Istanbul. Die Schriftstellerin stieg dort auf ihren Reisen mit dem Simplon-Orient-Express regelmässig ab. Bis heute hält sich die Legende, Christie habe in Zimmer 411 grosse Teile ihres Romans «Mord im Orient-Express» geschrieben. Historisch eindeutig belegt ist das zwar nicht, doch genau diese Geschichte machte das Zimmer weltberühmt.

Heute ist die Suite als «Agatha Christie Room» nahezu unverändert erhalten. Erstausgaben ihrer Bücher, historische Fotografien und eine Schreibmaschine erinnern an die berühmte Krimiautorin. Ohne ihren Roman wäre Zimmer 411 vermutlich nur eine weitere Hotelsuite unter vielen geblieben. Wer selbst dort übernachten möchte, sollte allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen: Eine Nacht im historischen Zimmer 411 kostet – je nach Saison – ab etwa 450 Euro.