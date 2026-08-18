wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
International
Leben

Tod von Hayden Panettiere – Klitschko und Weggefährten nehmen Abschied

FILE - Ukraine&#039;s Wladimir Klitschko and his wife Hayden Panettiere, right, leave the hall after Klitschko lost to Britain&#039;s Tyson Fury in a world heavyweight title fight for Klitschko&#039;s ...
Hayden Panettiere begleitet Wladimir Klitschko nach einem Kampf aus der Arena.Bild: keystone

Trauer um Hayden Panettiere – Klitschko und Weggefährten nehmen Abschied

18.08.2026, 10:0118.08.2026, 10:01

Mit Trauer und Bestürzung haben frühere Weggefährten auf den Tod von Serien-Star Hayden Panettiere reagiert. «Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer», schrieb der ukrainische Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko auf Instagram.

Panettiere, die frühere Verlobte des Ex-Boxweltmeisters, war am Sonntag (Ortszeit) in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden worden, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben, hiess es. Genauere Angaben zur Todesursache gab es zunächst aber nicht.

«Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya.» Klitschko lobt ihre unglaubliche Karriere, spricht aber auch davon, wie Panettiere die dunklen Seiten der Branche kennengelernt habe. «Nichts wird die gemeinsamen Momente oder den Platz, den sie in unserem Leben eingenommen hat, auslöschen können.»

«Tragischer Tod»

«Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt», zitierten der Sender ABC und andere Medien aus einer Mitteilung ihres Vaters. Die Schauspielerin («Scream 4», «Scream 6», «Heroes» und «Nashville») wurde 36 Jahre alt.

«Nur Herzschmerz»

«Mir fehlen die Worte für dieses traurige Lied. Nur Herzschmerz», schrieb US-Schauspielerin Connie Britton auf Instagram.

Sie hatte neben Panettiere für «Nashville» vor der Kamera gestanden. Hayden sei «voller Brillanz, so hellleuchtend» gewesen. «Ich liebe dich, Mädchen. Schlafe jetzt ruhig», fügte die 59-Jährige hinzu.

Von 2012 bis 2018 spielte Panettiere in der Drama-Serie «Nashville» über das Geschehen in der gleichnamigen US-amerikanischen Hochburg der Musikrichtung Country die ehrgeizige Sängerin Juliette Barnes. Es ging um den Machtkampf und später den Zusammenhalt der jüngeren Nachwuchskünstlerin Barnes und des schon etwas älteren Country Superstar Rayna James, gespielt von Britton (auch bekannt aus «The White Lotus»).

«Zu früh von uns gegangen»

«Ruhe in Frieden, süsse Hayden. Viel zu früh von uns gegangen», schrieb Schauspielerin Kim Cattrall (69) auf Instagram. Auch Selma Blair (54) und «Scream 6»-Co-Star Melissa Barrera (36) drückten ihre Trauer aus. Oscar-Preisträgerin Viola Davis (61) würdigte auf Instagram das «fantastische Talent», die Reife und das grosse Herz der Schauspielerin. Die beiden hatten 2016 zusammen das Gerichtsdrama «Custody» gedreht.

epa13175272 (FILE) - US actor Hayden Panettiere attends amfAR Gala Los Angeles 2022 at the Pacific Design Center in West Hollywood, California, USA, 03 November 2022 (issued 17 August 2026). Hayden Pa ...
Hayden Panettiere gelang der Durchbruch bereits mit 17 Jahren.Bild: keystone

Weltweiter Durchbruch mit 2000er-Serie «Heroes»

Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren in der Serie «Heroes» (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.

Postnatale Depression und Alkoholsucht

Im Mai hat Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens «This Is Me» schrieb sie unter anderem über eine Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. Ihre 2014 geborene Tochter Kaya mit Ex-Partner Klitschko lebt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in Europa.

(nil, mit Material von Keystone-SDA)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Hayden Panettiere: Polizei veröffentlicht erste Details zu ihrem Tod
Hayden Panettiere: Polizei veröffentlicht erste Details zu ihrem Tod
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen
1 / 30
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen

Sie war die Frau, die uns mit der Sonnenfinsternis des Herzens betörte: Bonnie Tyler und ihr Song «Total Eclipse for the Heart» bleiben für immer unvergesslich. Hier erinnern wir uns an sie. Und an die Schauspieler Sam Neill und James Van Der Beek. An die Sitcom-Ikone Catherine O'Hara, den italienischen Designer Valentino, den grossen amerikanischen Bürgerrechtler Jesse Jackson, an Action-Legende Chuck Norris und natürlich an Erich von Däniken.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / imago/simon fowler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sie sieht einer Hollywood-Legende zum Verwechseln ähnlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mops-Hündin Jinny Lu ist «hässlichster Hund der Welt»
Jinny Lu wurde in Kalifornien zum «hässlichsten Hund der Welt» gekrönt. Der Mops-Hündin und ihrer Besitzerin winkt neben dem Preisgeld auch ein besonderer Medienauftritt.
Eine schief heraushängende Zunge, Glupschaugen und Falten im Gesicht: Eine Mops-Hündin namens Jinny Lu hat es damit zu der Auszeichnung «hässlichster Hund der Welt» gebracht. Hundebesitzerin Michelle Grady kann sich nach dem traditionellen Wettbewerb im nordkalifornischen Santa Rosa nun über ein Preisgeld von 5000 Dollar (rund 4070 Franken) freuen.
Zur Story