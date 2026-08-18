Hayden Panettiere begleitet Wladimir Klitschko nach einem Kampf aus der Arena. Bild: keystone

Trauer um Hayden Panettiere – Klitschko und Weggefährten nehmen Abschied

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Mit Trauer und Bestürzung haben frühere Weggefährten auf den Tod von Serien-Star Hayden Panettiere reagiert. «Unsere Familie durchlebt gerade eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer», schrieb der ukrainische Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko auf Instagram.

Panettiere, die frühere Verlobte des Ex-Boxweltmeisters, war am Sonntag (Ortszeit) in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden worden, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben, hiess es. Genauere Angaben zur Todesursache gab es zunächst aber nicht.

«Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya.» Klitschko lobt ihre unglaubliche Karriere, spricht aber auch davon, wie Panettiere die dunklen Seiten der Branche kennengelernt habe. «Nichts wird die gemeinsamen Momente oder den Platz, den sie in unserem Leben eingenommen hat, auslöschen können.»

«Tragischer Tod»

«Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt», zitierten der Sender ABC und andere Medien aus einer Mitteilung ihres Vaters. Die Schauspielerin («Scream 4», «Scream 6», «Heroes» und «Nashville») wurde 36 Jahre alt.

«Nur Herzschmerz»

«Mir fehlen die Worte für dieses traurige Lied. Nur Herzschmerz», schrieb US-Schauspielerin Connie Britton auf Instagram.

Sie hatte neben Panettiere für «Nashville» vor der Kamera gestanden. Hayden sei «voller Brillanz, so hellleuchtend» gewesen. «Ich liebe dich, Mädchen. Schlafe jetzt ruhig», fügte die 59-Jährige hinzu.

Von 2012 bis 2018 spielte Panettiere in der Drama-Serie «Nashville» über das Geschehen in der gleichnamigen US-amerikanischen Hochburg der Musikrichtung Country die ehrgeizige Sängerin Juliette Barnes. Es ging um den Machtkampf und später den Zusammenhalt der jüngeren Nachwuchskünstlerin Barnes und des schon etwas älteren Country Superstar Rayna James, gespielt von Britton (auch bekannt aus «The White Lotus»).

«Zu früh von uns gegangen»

«Ruhe in Frieden, süsse Hayden. Viel zu früh von uns gegangen», schrieb Schauspielerin Kim Cattrall (69) auf Instagram. Auch Selma Blair (54) und «Scream 6»-Co-Star Melissa Barrera (36) drückten ihre Trauer aus. Oscar-Preisträgerin Viola Davis (61) würdigte auf Instagram das «fantastische Talent», die Reife und das grosse Herz der Schauspielerin. Die beiden hatten 2016 zusammen das Gerichtsdrama «Custody» gedreht.

Hayden Panettiere gelang der Durchbruch bereits mit 17 Jahren. Bild: keystone

Weltweiter Durchbruch mit 2000er-Serie «Heroes»

Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren in der Serie «Heroes» (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.

Postnatale Depression und Alkoholsucht

Im Mai hat Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens «This Is Me» schrieb sie unter anderem über eine Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. Ihre 2014 geborene Tochter Kaya mit Ex-Partner Klitschko lebt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in Europa.

(nil, mit Material von Keystone-SDA)