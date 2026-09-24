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Sugababes sind zurück: Pop-Trio kündigt Album an

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Sugababes sind zurück: Pop-Trio kündigt Album an

24.09.2026, 13:3824.09.2026, 13:38

Die britische Girlgroup Sugababes meldet sich mit neuer Musik zurück. Die Gruppe rund um die Sängerinnen Mutya, Keisha und Siobhan kündigte in sozialen Medien für das kommende Jahr ein neues Studioalbum mit dem gleichnamigen Titel an.

Erscheinen soll die Platte mit insgesamt zwölf Songs demnach am 12. Februar 2027.

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Die Sugababes traten 2024 auf dem Melt Festival auf.Bild: www.imago-images.de

Den Angaben des zuständigen PR-Teams zufolge handelt es sich «um das erste vollständige Studioalbum von Keisha, Mutya und Siobhan seit ihrem Debüt »One Touch« aus dem Jahr 2000».

Auf dem 2022 veröffentlichten Album «The Lost Tapes» war ebenfalls die Originalbesetzung zu hören. Die Songs waren jedoch teils bereits Jahre zuvor aufgenommen worden, als das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhan (MKS) zusammenarbeitete.

Die Sugababes feierten vor allem in den 2000er Jahren grosse Erfolge. Bekannt wurde das Trio durch Hits wie «Overload», «Freak Like Me» und «Push the Button». Neben «Ghost», zu dem am Abend auch ein Musikvideo veröffentlicht werden sollte, waren mit «Jungle», «Weeds» und «Shook» bereits drei weitere Songs des kommenden Albums auf Streaming-Plattformen abrufbar. (hkl/sda/dpa)

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