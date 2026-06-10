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Griechenland: Knapp 550 Migranten erreichen Kreta

Knapp 550 Migranten erreichen Kreta – Route wird immer stärker genutzt

10.06.2026, 09:5210.06.2026, 09:52

Innerhalb von 48 Stunden hat die griechische Küstenwache bei mehreren Einsätzen südlich von Kreta und der vorgelagerten Insel Gavdos knapp 550 Migranten aufgegriffen oder aus Seenot gerettet.

A boat used by migrants to cross the Mediterranean Sea is towed from Tripiti beach to the Karave the port of Gavdos, Greece, on Monday, July 7, 2025 after hundreds were rescued near the island and the ...
Immer wieder müssen Migranten aus Seenot gerettet werden.Bild: keystone

Aus Kreisen der Behörde heisst es, dass derzeit zahlreiche Boote von Libyen aus in Richtung Kreta unterwegs seien.

Den grössten Einsatz gab es am Dienstag südlich von Kreta. 192 Menschen, darunter 42 Minderjährige, wurden aus einem Fischerboot gerettet und an Land gebracht. Nach Angaben der Geretteten waren sie von der libyschen Küste aufgebrochen und hatten für die Überfahrt jeweils rund 3'000 US-Dollar an Schleuser gezahlt.

Die rund 300 Kilometer lange Route von Libyen nach Kreta wird von Schlepperbanden immer stärker genutzt. Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, dass in Libyen derzeit mehr als eine halbe Million Menschen auf eine Gelegenheit zur Weiterreise nach Europa warten.

Derweil ratifizierte das griechische Parlament am Dienstagabend die neuen Migrations- und Asylregeln der EU, wie das Parlamentspräsidium in Athen mitteilte. Das Gesetz soll ab dem 12. Juni gelten und sieht unter anderem geschlossene Aufnahmezentren in Drittstaaten vor. Man sei mit zwei afrikanischen Staaten im Gespräch, sagte Plevris der halbamtlichen Nachrichtenagentur ANA-MPA. (hkl/sda/dpa)

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