Der neue Papst wird im Konklave gewählt. Wahlberechtigt sind alle Kardinäle unter 80 Jahren. Darunter sind mit Kurt Koch und Emil Paul Tscherrig zwei Schweizer:



Kardinal Kurt Koch (75), der frühere Bischof von Basel, wurde 2010 von Papst Benedikt XVI. zum Vorsitzenden des päpstlichen Rats für die Einheit der Christen ernannt. Er wurde damit zum «Ökumene-Minister» des Papstes. Im gleichen Jahr wurde Koch Kardinal.

Bild: keystone

Kurt Koch wurde 1950 in Emmenbrücke bei Luzern geboren. Er studierte katholische Theologie in Luzern und München. 1982 wurde er zum Priester geweiht. 1987 doktorierte Koch in Luzern. Zwei Jahre später wurde er ordentlicher Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft der Theologischen Fakultät in Luzern. Als Bischof präsidierte er die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) von 2007 bis 2009.



Der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig (78) aus Unterems wurde 2023 von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt. 2017 wurde er als erster Nicht-Italiener Apostolischer Nuntius für Italien und San Marino. Zuvor hatte er 2016 während der damaligen Proteste in Venezuela zwischen Regierung und Opposition vermittelt.

Bild: keystone

Tscherrig studierte Theologie in Freiburg sowie an der Päpstlichen Diplomatenakademie in Rom. Bereits 1978 trat er unter Papst Johannes Paul II. in den diplomatischen Dienst des Vatikans. Zunächst war er in den Apostolischen Nuntiaturen unter anderem in Argentinien, Uganda, Südkorea und Bangladesch tätig. In Argentinien lernte Tscherrig Jorge Bergoglio, den späteren Papst Franziskus, kennen, als dieser noch Erzbischof von Buenos Aires war. 1996 ernannte ihn der Papst zum Apostolischen Nuntius (Botschafter des Vatikans) in Burundi und weihte ihn zum Bischof. (sda)