Alle wahlberechtigten Kardinäle in Rom

Am Dienstag findet noch einmal eine sogenannte Generalkongregation statt – ein letztes Vorbereitungstreffen des Kardinalskollegiums vor dem Konklave. Daran dürfen auch Kardinäle über 80 Jahren teilnehmen, die wegen Überschreitens der Altersgrenze nicht mehr beim Konklave sind. Die Wahl beginnt am Mittwochnachmittag in der Sixtinischen Kapelle.

Die insgesamt 133 katholischen Würdenträger werden am Mittwoch damit beginnen, den Nachfolger des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus zu wählen. Als aussichtsreichster Anwärter gilt die bisherige Nummer zwei des Kirchenstaats, der Italiener Pietro Parolin (70). Inzwischen werden aber mehr als ein Dutzend Kandidaten gehandelt .

Halbe Milliarde Euro soll Forscher in die EU locken

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will mit einer halben Milliarde Euro mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt in die EU locken. «Wir müssen die richtigen Anreize setzen», sagte sie in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne.