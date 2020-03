Nächste Runde bei den Demokraten-Vorwahlen – in Ohio droht Ärger

Trump kündigt Einreiseverbot für Europäer an – 10 Antworten, die wir bis jetzt kennen

Drastische Massnahmen von Trump: Der US-Präsident verfügt einen Einreisestopp für Passagiere aus Europa. Alles, was wir bis jetzt dazu wissen.

Hinweis: Da die Folgen des Einreiseverbots noch nicht vollständig abgeschätzt werden können, wird dieser Artikel laufend ergänzt.

Die USA verhängen wegen der Coronavirus-Pandemie einen Einreisestopp für Ausländer aus Europa. «Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen», sagte Trump am Mittwochabend im Weissen Haus in einer Ansprache an die Nation.

Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, sagte Trump. Ausnahmen werde es für …