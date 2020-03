«Joe, was wirst du tun?» – mit diesen 11 Fragen grillt Sanders Biden vor dem Showdown

In einer Sache sind die letzten verbliebenen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und Bernie Sanders vereint: Donald Trump muss besiegt werden.

Die Ansichten der beiden darüber, mit welchen Handlungen und Argumenten dies geschehen soll, gehen allerdings weit auseinander.

Sanders erinnert das Establishment seiner Partei gerne daran, dass er die Zukunft dieses Landes vertrete, würden doch viele jüngere Menschen für den selbsternannten Sozialisten votieren. Dies betreffe nicht nur 20-Jährige, sondern auch Menschen in ihren Dreissigern und Vierzigern. Er sei es, welcher deren Anliegen vertrete. Währenddessen sei Bidens Anhängerschaft «65 Jahre alt», so Sanders.

In der Nacht auf Montag kommt es zum ersten One-on-One-Showdown der beiden Streithähne. In Washington D.C. würden die Bürger Amerikas die Möglichkeit haben, sich ein Bild davon zu machen, wer am Besten geeignet ist, Donald Trump zu schlagen.