Resultate US-Wahlen 2020: Joe Biden lässt Bernie Sanders hinter sich



Wer tritt gegen Donald Trump an? So steht es um Bernie Sanders und Co. bei den Vorwahlen

Joe Biden marschiert durch. Nachdem er bereits am Super Tuesday vorlegen konnte, hat er seinen Vorsprung auf Bernie Sanders am 10. März nochmals vergrössert. Gestern haben die Amerikaner in sechs Staaten einen demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl gewählt.

Michael Bloomberg und Elizabeth Warren hatten sich bereits nach Bekanntwerden der Resultate am Super Tuesday von ihren Kandidaturen zurückgezogen.

Nächste Woche erhält Sanders nochmals die Chance, den Rückstand auf Biden wett zu machen – sofern er bis dann noch im Rennen ist. Nach der erneuten Niederlage hat er geschwiegen und der Druck auf ihn wächst.

Am 17. März stimmen die US-Demokraten in Arizona, Florida, Illinois und Ohio über die Nominierung der demokratischen Partei ab. Es geht insgesamt um 577 Delegierte.

Zwischenstand:

Noch sind nicht alle Delegiertenstimmen ausgezählt, um die es am Super Tuesday ging. Klar ist jedoch: Joe Biden gilt als Sieger und wird die Spitze bis am 10. März gegenüber Bernie Sanders halten können.

Vergangene Wahlen:

10. März:

Democrats Abroad – 13 Delegierte

Idaho – 20 Delegierte

Michigan – 125 Delegierte

Mississippi – 36 Delegierte

Missouri – 68 Delegierte

North Dakota – 14 Delegierte

Washington – 89 Delegierte

Total: 365 Delegierte

Nur eine Woche nach dem Super Tuesday muss Bernie Sanders die nächste Schlappe gegen Joe Biden einstecken. Die Resultate sind zwar noch nicht endgültig, trotzdem sieht es danach aus, als würde Biden weiter vorlegen.

Die Auslandsamerikaner konnten ebenfalls bis heute wählen. Auf Grund der hohen Wahlbeteiligung liessen sie aber verlauten, dass sie die Resultate erst etwa am 23. März kommunizieren können.

3. März: Super Tuesday

Alabama – 52 Delegierte

Amerikanisch-Samoa – 6 Delegierte

Arkansas – 31 Delegierte

Kalifornien – 415 Delegierte

Colorado – 67 Delegierte

Maine – 24 Delegierte

Massachusetts – 91 Delegierte

Minnesota – 75 Delegierte

North Carolina – 110 Delegierte

Oklahoma – 37 Delegierte

Tennessee – 64 Delegierte

Texas – 228 Delegierte

Utah – 29 Delegierte

Vermont – 16 Delegierte

Virginia – 99 Delegierte

Total: 1344 Delegierte

Der Sieger am Super Tuesday heisst Joe Biden. Der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama konnte überraschende Siege feiern. Bernie Sanders holte am zweitmeisten Delegiertenstimmen und bleibt damit an Biden dran. Michael Bloomberg und Elizabeth Warren sind hingegen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Beide haben ihre Kandidatur mittlerweile beendet.

Den grössten Sieg feiert Biden in Texas und in North Carolina. Hier werden 228 beziehungsweise 110 Delegiertenstimmen verteilt. Bernie Sanders konnte sich dafür Kalifornien sichern, das über 415 Delegierte verfügt.

In vier Bundesstaaten (Colorado, Kalifornien, Tennessee und Utah) sind Stand jetzt (Montag, 10:40 Uhr) noch nicht alle Delegiertenstimmen vergeben. Diese werden nachgereicht, sobald sie publiziert sind.

29. Februar:

South Carolina – 54 Delegierte

In South Carolina konnte Joe Biden zu den beiden Spitzenkandidaten aufschliessen. Er gewann mit über der Hälfte aller Stimmen 35 Delegierte. Weiter konnte sich Bernie Sanders mit knapp 20 Prozent der Stimmen noch 13 Delegiertenstimmen für sich gewinnen und die Spitze behaupten.

Nach den Ergebnissen aus South Carolina haben Pete Buttigieg und Amy Klobuchar das Ende ihrer Kampagne erklärt. Es verblieben Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren und Michael Bloomberg.

22. Februar:

Nevada – 36 Delegierte

Bernie Sanders gewann in Nevada. Er konnte 24 der 36 Stimmen für sich einholen und übernahm die Führung vor Pete Buttigieg.

11. Februar:

New Hampshire – 24 Delegierte

In New Hapshire lieferten sich Pete Buttigieg und Bernie Sanders ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide konnten neun Delegiertenstimmen für sich gewinnen.

3. Februar:

Iowa – 41 Delegierte

In Iowa konnte sich Pete Buttigieg 13 Delegiertenstimmen sichern, also eine Stimme mehr als Bernie Sanders. Auch Elizabeth Warren und Joe Biden konnten 8 beziehungsweise 6 Stimmen sammeln.

Anstehende Wahlen:

14. März:

Northern Mariana Islands – 6 Delegierte

17. März:

Arizona – 67 Delegierte

Florida – 219 Delegierte

Illinois – 155 Delegierte

Ohio – 89 Delegierte

Total: 577 Delegierte

24. März:

Georgia – 105 Delegierte

29. März:

Puerto Rico – 51 Delegierte

4. April:

Alaska – 15 Delegierte

Hawaii – 24 Delegierte

Louisiana – 54 Delegierte

Wyoming – 14 Delegierte

Total: 107 Delegierte

7. April:

Wisconsin – 84 Delegierte

28. April:

Connecticut – 60 Delegierte

Delaware – 21 Delegierte

Maryland – 96 Delegierte

New York – 274 Delegierte

Pennsylvania – 186 Delegierte

Rhode Island – 26 Delegierte

Total: 663 Delegierte

2. Mai:

Guam – 7 Delegierte

Kansas – 39 Delegierte

Total: 46 Delegierte

5. Mai:

Indiana – 82 Delegierte

12. Mai:

Nebraska – 29 Delegierte

West Virginia – 28 Delegierte

Total: 57 Delegierte

19. Mai:

Kentucky – 54 Delegierte

Oregon – 61 Delegierte

Total: 115 Delegierte

2. Juni:

District of Columbia – 20 Delegierte

Montana – 19 Delegierte

New Jersey – 126 Delegierte

New Mexico – 34 Delegierte

South Dakota – 16 Delegierte

Total: 215 Delegierte

6. Juni:

United States Virgin Islands – 7 Delegierte

