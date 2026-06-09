US-Vergeltungsangriffe auf Iran nach Heli-Abschuss +++ Netanjahu soll Alleingang erwägen

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffe auf Ziele im Iran beendet. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom in der Nacht auf der Plattform X mit. Die «Verteidigungsschläge» gegen den Iran als Antwort auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers seien abgeschlossen, hiess es. Es seien iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der Strasse von Hormus bombardiert worden, hiess es.
US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in drei Wellen. Das Militär sprach von einer «verhältnismässigen» Antwort auf den iranischen Abschuss des Apache-Hubschraubers vor Omans Küste. Die US-Streitkräfte seien bereit, sich weiter gegen «ungerechtfertigte iranische Aggressionen» zu verteidigen.
US-Präsident Donald Trump hatte den Iran für den Abschuss des Kampfhubschraubers verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt. (sda/dpa)
US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in drei Wellen. Das Militär sprach von einer «verhältnismässigen» Antwort auf den iranischen Abschuss des Apache-Hubschraubers vor Omans Küste. Die US-Streitkräfte seien bereit, sich weiter gegen «ungerechtfertigte iranische Aggressionen» zu verteidigen.
US-Präsident Donald Trump hatte den Iran für den Abschuss des Kampfhubschraubers verantwortlich gemacht und Vergeltung angekündigt. (sda/dpa)