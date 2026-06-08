Bericht: Israel stoppt Angriffe auf Iran «auf Wunsch von Trump»

Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat erstmals seit Wochen wieder einen Angriff auf Israel für sich beansprucht. Sie habe mehrere Raketen auf Israel gefeuert, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit.



Zugleich verkündete er eine «komplette Blockade» der Seefahrt für Israel im Roten Meer. Jegliche israelische Bewegungen dort würden als «militärische Ziele» betrachtet. Damit könnten im Roten Meer erneut auch Handelsschiffe in Gefahr geraten, die nach Einschätzung der Huthi einen Bezug zu Israel haben und etwa israelische Häfen ansteuern.



Es ist der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April. Israels Militär hatte am frühen Morgen mitgeteilt, dass eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden sei. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Die Huthi haben im laufenden Iran-Krieg Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Israel für sich beansprucht.



Die Huthi-Miliz im Jemen ist neben der Hisbollah im Libanon der wichtigste nicht staatliche Verbündete des Irans. Sie hatte im Krieg die «volle und unerschütterliche Solidarität» mit Teheran angekündigt. Huthi-Funktionäre verbreiteten heute erneut die iranische Strategie von einer «gemeinsamen Front» gegen die USA und Israel als einzig mögliche Wahl für die Miliz. Nach dieser Strategie arbeiten die vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppen, bekannt als sogenannte «Achse des Widerstands», im Jemen, im Libanon, im Irak und in den Palästinensergebieten zusammen. (sda/dpa)