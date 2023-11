Bild: keystone

Israels Armee will nach Darstellung eines Sprechers auch am Donnerstag Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen die Flucht in den Süden ermöglichen. «Wir werden diesen humanitären Korridor in den Süden weiterhin aufrechterhalten», sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch. Dies gelte auch für Donnerstag. Demnach hätten am Mittwoch schätzungsweise 50'000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.



Das Militär bekämpft nach eigenen Angaben derzeit vor allem im Norden die Einrichtungen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und ruft die dortige Bevölkerung seit mehreren Wochen dazu auf, in den Süden zu flüchten. Doch auch dort kommt es Augenzeugen zufolge regelmässig zu israelischen Luftangriffen. Ein Armeesprecher sagte vergangene Woche, der Bereich im Süden sei keine «sichere Zone», aber sichererer «als jeder andere Ort in Gaza».



Nach Darstellung Hagaris vertieften die israelischen Truppen am Abend ihre Offensive in der Stadt Gaza. Dabei sagte Hagari, dass die Hamas-Führung im Norden «immer mehr an Einfluss» verliere. «Sie sind nur mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt», sagte Hagari. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen. (sda/dpa)