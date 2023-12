Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) kann nach eigenen Angaben für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen fast keine humanitäre Hilfe mehr leisten. «Es ist ein Tropfen auf den heissen Stein», sagte Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des Programms, am Sonntag in Dubai, wo es ein Warenlager, einen Global Hub, für die Gaza-Hilfe betreibt. Seit Kriegsbeginn am 7. Oktober sind nach seinen Angaben insgesamt nur gut 1800 Lastwagen in den Gazastreifen gelangt. «Zu Friedenszeiten waren das 10'000 pro Monat», sagte er.





Nun fehle im Gazastreifen seit Wochen alles Wesentliche, so Frick weiter: Lebensmittel, Wasser, Medikamente, medizinische Betreuung. «Es ist wirklich eine humanitäre Katastrophe, was sich da abspielt. Und wenn das so weitergeht, ist natürlich Hunger eine der grössten Gefahren.»



Auf die Frage, ob von der Hilfe nicht auch die islamistische Hamas profitiere, die von Israel bekämpft wird, sagte Frick: «Die UN arbeitet im Gazastreifen seit über 60 Jahren. Wir haben sehr robuste Systeme, so dass wir wissen, dass unsere Hilfe tatsächlich an die Menschen kommt, die es am nötigsten haben. Wir sind da sehr gut informiert.»



Momentan bekomme man noch Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen, aber die Güter zu verteilen sei enorm schwierig. «Und ich erinnere mich auch daran, dass wir über 100 Kolleginnen und Kollegen bereits verloren haben in diesem Krieg.»



Das UN-Ernährungsprogramm liefert nach seinen Worten zurzeit vor allem Dinge, die man sofort essen kann – etwa Energieriegel oder Dosenfisch. «Denn es macht keinen Sinn, Lebensmittel zu liefern, die erst gekocht werden müssen in einem Gebiet, in dem überhaupt kein Treibstoff mehr zur Verfügung steht.» (sda/dpa)

