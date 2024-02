Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat sich besorgt über Pläne Israels für eine Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen gezeigt. Es rief dazu auf, die Regeln des humanitären Völkerrechts unter allen Umständen zu respektieren. Augenzeugen berichteten derweil, Israels Luftwaffe habe Ziele in der Stadt bombardiert.



In Rafah befänden sich rund 1,3 Millionen Menschen, die den Kämpfen im Gazastreifen zu entkommen versuchten, hob das EDA am Samstag auf X (vormals Twitter) hervor. Die Stadt an der Grenze zu Ägypten sei auch entscheidend dafür, dass Hilfsgüter in das Palästinensergebiet gelangten. Vor dem Krieg hatte Rafah nur rund 300'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bild: keystone

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte die israelischen Streitkräfte am Freitag angewiesen, einen «Plan zur Evakuierung der Bevölkerung» in Rafah vorzubereiten. Israel könne seine Kriegsziele nicht erreichen, wenn Stellungen der Hamas in der Stadt bestehen blieben, argumentierte er. (sda/afp/dpa)