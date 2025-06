Mehrere Oppositions-Bürgermeister in der Türkei suspendiert

Mehrere Bezirksbürgermeister der Oppositionspartei CHP in der Türkei sind suspendiert worden. Das Innenministerium enthob fünf Bürgermeister vorübergehend ihres Amtes, nachdem im Rahmen von Korruptionsermittlungen Haftbefehle gegen sie erlassen wurden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Strasse in der Türkei spielt jetzt Mozart, wenn du anständig fährst

Während Protesten in Istanbul wird die Polizei von Demonstranten mit Feuerwerken beworfen.

Während Protesten in Istanbul wird die Polizei von Demonstranten mit Feuerwerken beworfen.

Proteste in der Türkei: Die stärksten Bilder

Proteste in der Türkei: Die stärksten Bilder

Schnellere Abschiebungen: Merz-Regierung beschliesst umstrittene Reform

Die deutsche Bundesregierung will künftig ohne den deutschen Bundesrat über sichere Herkunftsländer entscheiden. Menschen in Abschiebehaft sollen zudem keinen Anwalt mehr gestellt bekommen.

Die deutsche Bundesregierung hat eine Reform beschlossen, die ihre Handlungsspielräume in der Asylpolitik deutlich erweitern soll. Wie das deutsche Bundespresseamt am Mittwoch mitteilte, soll das Innenministerium künftig per Rechtsverordnung Staaten als sichere Herkunftsländer einstufen können – ohne vorherige Zustimmung des Bundesrats.