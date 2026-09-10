Trump wiederholt seinen Plan, den Lake Ontario in Lake America umzubenennen. «Warum nicht den Pazifik auch umbenennen. Oder New Mexico zu New America machen?», sagt Trump und erntet dafür nur verhaltenen Applaus. (her)
Liveticker
Trump spricht an Midterm-Parteitag: Jetzt live
Die Republikaner halten vor den Midterms einen ausserordentlichen Parteitag ab, bei der sie sich auf die Wahlen im November einschwören wollen. Mit watson bist du live dabei.
Das Wichtigste in Kürze:
- In Dallas im US-Bundesstaat Texas findet der Parteitag der Republikanischen Partei statt
- Donald Trump will seine Wählerinnen und Wähler dabei auf die Midterms am 3. November einstimmen
- 20'000 Menschen werden in der Halle sein, wenn Trump seine Rede halten wird
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3:40
Trump will Dinge umbenennen
3:37
Trump spricht über seine Grenzmauer
«Die Demokraten haben die Grenzen geöffnet und es sind Kriminelle, Drogenbanden, Vergewaltiger und Kinderschänder ins Land gekommen», behauptet Trump. «Ich bin mir sicher, dass aus diesen Menschen tolle Bankdirektoren werden», fügt er sarkastisch an. (her)
3:35
Trump spricht über Transpersonen
Trump kündigt an, dass er die Demokraten nicht mehr Demokraten nenne. «Sie machen so schlechte Politik», sagt er und nennt als Beispiel: «Männer, die im Frauensport antreten». In der Halle wird gebuht. «Was die Demokraten da tun, ist sehr herabwürdigend für Frauen», sagt Trump(her)
3:32
Trump spricht über den texanischen Kandidaten
Trump lobt den republikanischen Senats-Kandidaten in Texas, Ken Paxton. Er lobt ihn als «guten Mann», auch wenn er oft «schlecht angezogen» sei. «Er hat viel dazu beigetragen, dass die Mauer gegen Mexiko steht», sagt Trump. (her)
3:30
Trump improvisiert
Trump weicht von seinem Skript ab. «Meine Analysten sagen mir, das darf ich nicht sagen und das darf ich nicht sagen. Ich sage es trotzdem, auch wenn sie es mir nicht auf den Teleprompter programmieren. Ich brauche den gar nicht», sagt Trump. (her)
3:28
Trump: Wir werden den Kommunismus besiegen!
«Wir wollen keine Kriminalität. Wir werden autarke Energieversorgung haben. Wir werden uns um unsere Veteranen kümmern, wir stehen Seite an Seite mit unseren Polizisten, wir lieben sie.» Und dann sagt Trump: «Wir werden den Kommunismus besiegen und uns für amerikanische Freiheit einsetzen.» (her)
3:26
Trump hat die USA vor dem Untergang gerettet, sagt Trump
«Ich werde alle Bundesstaaten besuchen, um für unsere Gouverneure und Senatoren zu weibeln», sagt Trump. USA!-Rufe branden in der Halle in Dallas auf. «Und ich habe wirklich eine dicht getaktete Agenda»
«Wenn wir die letzte Wahl nicht gewonnen hätten, wäre ich nicht sicher, ob dieses Land überhaupt noch existieren würde», sagt Trump. (her)
«Wenn wir die letzte Wahl nicht gewonnen hätten, wäre ich nicht sicher, ob dieses Land überhaupt noch existieren würde», sagt Trump. (her)
3:24
Tut so, als stünde ich auf dem Wahlzettel!
«Tut so, als würde ich auf dem Wahlzettel stehen», sagt Trump. «Ansonsten verliert ihr eure Grenzen, eure Steuererleichterungen, euer Land». Er sagt, dass von den letzten 25 Midterm-Wahlen nur 3 von der Partei des amtierenden Präsidenten gewonnen worden seien. «Wir werden das ändern», sagt Trump. (her)
3:22
Trump wiederholt Wahllüge
«Wenn ich für die Republikaner anführe, schneiden sie gut ab», sagt Trump. «Ich habe mit euch drei Präsidentschaftswahlen gewonnen», sagt Trump und wiederholt damit die Lüge, wonach er um den Sieg bei den Präsidentschaftswahl 2020 betrogen worden sei. (her)
3:17
Trump spricht bereits
Viel früher als erwartet, betritt US-Präsident Donald Trump die Bühne in Dallas. Er liebe den Bundesstaat Texas sagt Trump unter «USA! USA!-»Rufen. «Ich muss kurz angeben. Ich habe diesen Staat dreimal erdrutschartig gewonnen», sagt Trump. (her)
3:03
Demokratischer Senator lobt Trump
Der Demokrat John Fetterman beim Parteitag der Republikaner für eine Überraschung gesorgt. «Warum stehe ich heute hier und spreche zu Ihnen? Weil ich, nun ja, ein Demokrat mit gesundem Menschenverstand bin», sagte der Senator aus Pennsylvania in einer Videobotschaft auf dem republikanischen Parteitag in Dallas. «Ich werde immer zu Amerika stehen. Ich werde Extreme, den Sozialismus und diese antiamerikanische Lebensweise stets ablehnen.»
Fetterman stellte Präsident Donald Trump dabei als Kämpfer für die Stahlindustrie dar – ein Kernanliegen des Senators. Fetterman gilt im Kongress als Grenzgänger. Immer wieder gab es Spekulationen über einen möglichen Parteiwechsel.
Mit seinen Bemerkungen nahm er nun offenbar Bezug auf die demokratischen Sozialisten in seiner Partei, die sich in vielen Vorwahlen gegen moderate Konkurrenten durchsetzten. US-Medien werteten seine Botschaft an die Republikaner als Beleg für die wachsende Entfremdung von seiner Partei. (sda/dpa)
Der demokratische Senator John Fetterman fremdelt immer wieder mit der eigenen Partei.
Fetterman stellte Präsident Donald Trump dabei als Kämpfer für die Stahlindustrie dar – ein Kernanliegen des Senators. Fetterman gilt im Kongress als Grenzgänger. Immer wieder gab es Spekulationen über einen möglichen Parteiwechsel.
Mit seinen Bemerkungen nahm er nun offenbar Bezug auf die demokratischen Sozialisten in seiner Partei, die sich in vielen Vorwahlen gegen moderate Konkurrenten durchsetzten. US-Medien werteten seine Botschaft an die Republikaner als Beleg für die wachsende Entfremdung von seiner Partei. (sda/dpa)
Der demokratische Senator John Fetterman fremdelt immer wieder mit der eigenen Partei.
1:15
Republikaner beleidigen Demokraten als verrückte Kommunisten
Die Republikaner stellen die Demokraten auf ihrem Parteitag knapp zwei Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen als radikal linke Gefahr für die USA dar. Die Demokraten seien nicht mehr dieselbe Partei wie früher, warnte der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise. «Die Demokratische Partei wurde komplett von verrückten Kommunisten übernommen», behauptete er in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Ähnlich wie Scalise zeichneten auch andere Republikaner zum Auftakt des Parteitags das Bild extrem linker Demokraten, die das Land bedrohten.
US-Präsident Donald Trump und andere hochrangige Republikaner setzen Demokraten seit Wochen immer wieder mit Kommunisten gleich - und machen das nun zu einem zentralen Element ihrer Wahlkampfstrategie. Nach den Erfolgen einiger linker Vertreter der Demokraten bei parteiinternen Vorwahlen vor den Zwischenwahlen wollen sie damit Wähler der Mitte abschrecken. Zudem hoffen sie, dadurch ihre Anhänger zu mobilisieren. (sda/dpa)
Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise, bezeichnete die Republikaner als «Partei des gesunden Menschenverstandes».
US-Präsident Donald Trump und andere hochrangige Republikaner setzen Demokraten seit Wochen immer wieder mit Kommunisten gleich - und machen das nun zu einem zentralen Element ihrer Wahlkampfstrategie. Nach den Erfolgen einiger linker Vertreter der Demokraten bei parteiinternen Vorwahlen vor den Zwischenwahlen wollen sie damit Wähler der Mitte abschrecken. Zudem hoffen sie, dadurch ihre Anhänger zu mobilisieren. (sda/dpa)
Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise, bezeichnete die Republikaner als «Partei des gesunden Menschenverstandes».
0:16
Aussergewöhnlicher Parteitag
In Dallas im US-Bundesstaat Texas findet ab Mittwoch der zweitägige Parteitag der Republikanischen Partei statt. Die Partei will sich so auf die Midterm einschwören, die am 3. November 2026 stattfinden und bei denen das gesamte Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu besetzt werden.
Ein Parteitag vor den Midterms ist aussergewöhnlich. Normalerweise findet der Event nur vor Präsidentschaftswahlen statt. Trump, dessen Umfragewerte seit Monaten schlecht sind, will den Parteitag als Möglichkeit nutzen, seine Basis zu mobilisieren. Trumps Rede wird nach 21 Uhr Ortszeit (4 Uhr Schweizer Zeit) erwartet. watson berichtet live mit Ticker und Stream. (her)
Die Convention findet im American Airlines Center in Dallas, Texas statt,
Ein Parteitag vor den Midterms ist aussergewöhnlich. Normalerweise findet der Event nur vor Präsidentschaftswahlen statt. Trump, dessen Umfragewerte seit Monaten schlecht sind, will den Parteitag als Möglichkeit nutzen, seine Basis zu mobilisieren. Trumps Rede wird nach 21 Uhr Ortszeit (4 Uhr Schweizer Zeit) erwartet. watson berichtet live mit Ticker und Stream. (her)
Die Convention findet im American Airlines Center in Dallas, Texas statt,