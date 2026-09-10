Trump spricht an Midterm-Parteitag: Jetzt live

Derbeim Parteitag der Republikaner für einegesorgt. «Warum stehe ich heute hier und spreche zu Ihnen? Weil ich, nun ja, einbin», sagte derin einerauf dem republikanischen Parteitag in Dallas. «Ich werde immer zu Amerika stehen. Ich werde Extreme, den Sozialismus und diese.»Fetterman stellte Präsidentdabei als– ein Kernanliegen des Senators. Fetterman gilt im Kongress als Grenzgänger. Immer wieder gab esMit seinen Bemerkungen nahm er nun offenbar Bezug auf diein seiner Partei, die sich in vielen Vorwahlen gegen moderate Konkurrenten durchsetzten. US-Medien werteten seine Botschaft an die Republikaner als. (sda/dpa)