93-Jähriger sprengt Haus in die Luft – 9 Verletzte in Wien

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Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien steht unter Verdacht, sein Haus in der Nacht auf Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion vollständig zerstört zu haben. Auch angrenzende Einfamilienhäuser wurden teilweise schwer beschädigt, neun Personen wurden verletzt.

Das Haus wurde bei der Explosion zerstört. Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Drei Menschen – darunter der Verdächtige – mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat werde noch ermittelt, so die Polizei. Das Ausmass aller Beschädigungen ist noch nicht abschliessend bekannt.

Unter den Verletzten war auch eine 25-jährige schwangere Frau. Sie wurde ins Spital gebracht. Sechs Anwohner wurden von den Notfallmedizinern der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle betreut und konnten in häusliche Pflege entlassen werden, hiess es seitens der Rettung.

Auch angrenzende Gebäude wurden beschädigt. Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Im Zuge des Einsatzes wurde der 93-Jährige von Rettungskräften im Keller des völlig zerstörten Hauses gefunden und mit Verletzungen gerettet. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung wurde der Mann über staatsanwaltschaftliche Anordnung festgenommen und wird in einem Spital bewacht. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungen aufgenommen. (sda/apa)