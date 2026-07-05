sonnig23°
DE | FR
burger
International
Blaulicht

Senior sprengt in Wien Haus in die Luft

93-Jähriger sprengt Haus in die Luft – 9 Verletzte in Wien

05.07.2026, 10:2805.07.2026, 10:28

Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien steht unter Verdacht, sein Haus in der Nacht auf Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion vollständig zerstört zu haben. Auch angrenzende Einfamilienhäuser wurden teilweise schwer beschädigt, neun Personen wurden verletzt.

ABD0006_20260705 - WIEN - �STERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0069 VOM 5.7.2026 - Ein 93-j�hriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht, in der Nacht auf heute, Sonntag, d ...
Das Haus wurde bei der Explosion zerstört.Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Drei Menschen – darunter der Verdächtige – mussten hospitalisiert werden. Das Motiv für die Tat werde noch ermittelt, so die Polizei. Das Ausmass aller Beschädigungen ist noch nicht abschliessend bekannt.

Unter den Verletzten war auch eine 25-jährige schwangere Frau. Sie wurde ins Spital gebracht. Sechs Anwohner wurden von den Notfallmedizinern der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle betreut und konnten in häusliche Pflege entlassen werden, hiess es seitens der Rettung.

ABD0008_20260705 - WIEN - �STERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0069 VOM 5.7.2026 - Ein 93-j�hriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien-Floridsdorf steht im Verdacht, in der Nacht auf heute, Sonntag, d ...
Auch angrenzende Gebäude wurden beschädigt.Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Im Zuge des Einsatzes wurde der 93-Jährige von Rettungskräften im Keller des völlig zerstörten Hauses gefunden und mit Verletzungen gerettet. Aufgrund des vorliegenden Tatverdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung wurde der Mann über staatsanwaltschaftliche Anordnung festgenommen und wird in einem Spital bewacht. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungen aufgenommen. (sda/apa)

Das könnte dich auch interessieren:

Mehrere Verletzte bei Explosion in Monaco, Verdächtiger flüchtig – das ist bekannt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Aufnahmen zeigen: So heftig sind die Auswirkungen der Explosion in Rom
1 / 9
Aufnahmen zeigen: So heftig sind die Auswirkungen der Explosion in Rom

Am Freitagmorgen hat sich bei einer Tankstelle in Rom eine Explosion ereignet.
quelle: keystone / flavio fusconi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Monaco Explosion
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Pünktlich zum US-Jubiläum: Rechtsextreme Gruppierung marschiert durch Washington
Mitglieder der nationalistischen US-Gruppierung «Patriot Front» sind am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit durch die US-Hauptstadt Washington marschiert. Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten Dutzende maskierte Menschen mit Fahnen vor dem Hauptbahnhof Union Station und im Viertel Capitol Hill. Laut «Washington Post» marschierten Hunderte uniformierte Mitglieder der Gruppierung in Richtung des Kapitols.
Zur Story