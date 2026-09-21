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Störungen bei Flugsicherung: Flughafen-Chaos in Grossbritannien

epa13224983 Passengers wait at a departure lounge at a terminal in Heathrow Airport, Britain, 09 September 2026. UK airports have warned of further disruption after more than 1,300 flights to and from ...
Bereits vor knapp zwei Wochen waren zahlreiche Flughäfen in England teils stark beeinträchtigt, darunter auch der Flughafen Heathrow in London.Bild: keystone

Problem mit Flugsicherung: Airport-Chaos in Grossbritannien

21.09.2026, 13:1821.09.2026, 13:18

Zum zweiten Mal in diesem Monat stören Probleme mit der Flugsicherung den Luftverkehr im Vereinigten Königreich. Die Flughäfen in Manchester, Edinburgh, Belfast sowie mehrere kleinere Flughäfen in Schottland meldeten Verspätungen und Flugstreichungen.

Hintergrund sei eine Störung am Flughafen Glasgow Prestwick, teilte das für die Flugsicherung zuständige Unternehmen Nats (National Air Traffic Services) mit. «Flughäfen südlich von Manchester sind weitgehend nicht betroffen, aber Flüge in den Norden und solche, die an schottischen Airports starten, sind derzeit etwas verspätet», sagte ein Sprecher laut der britischen Nachrichtenagentur PA.

Kritiker forderten Ablösung von Nats-Chef

Der Flughafenbetreiber Highlands and Islands Airports teilte mit, wegen des Problems seien Flugpläne an allen seinen Flughäfen beeinträchtigt. Das Unternehmen betreibt elf Airports in Schottland, darunter in Dundee und Inverness und auf der Insel Islay.

Ein ähnlicher Vorfall hatte vor knapp zwei Wochen in England etliche Flughäfen teils stark beeinträchtigt, darunter die Londoner Airports Heathrow und Gatwick. Hunderte Flüge mussten gestrichen werden. Damit habe der neue Vorfall aber nichts zu tun, betonte der Nats-Sprecher laut PA. Trotzdem wurde erneut Kritik laut. Easyjet teilte mit, der jüngste Vorfall stelle die Widerstandsfähigkeit des Systems von Nats infrage. British Airways bezeichnete die Störung als «enttäuschend».

Verkehrsministerin Heidi Alexander postete auf X, das Problem sei behoben. Es könne jedoch zu weiteren Verspätungen kommen. «Ich weiss, das wird zutiefst frustrierend sein für Passagiere nach dem vorherigen Problem», so die Labour-Politikerin. Das Unternehmen Nats gehört mehrheitlich dem britischen Staat. Ryanair hatte daher bereits bei dem Vorfall vor zwei Wochen die Ablösung von Nats-Geschäftsführer Martin Rolfe gefordert. (sda/dpa)

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