sonnig21°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Boeing 737 Max 7 erhält Zulassung

Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe nun doch noch zugelassen

04.08.2026, 06:5904.08.2026, 06:59

Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen eine Zulassung für das kleinste Flugzeug seiner Modellfamilie 737 Max bekommen. Der Airbus-Rivale kann nun Maschinen des Typs 737 Max 7 an Kunden ausliefern.

FILE - A Boeing 737 MAX 7 takes off on its first flight on March 16, 2018, in Renton, Wash. (AP Photo/Jason Redmond, File) Boeing New Plane Approved
So sieht die Boeing 737 Max 7 aus.Bild: keystone

Ursprünglich war angepeilt, die Modellvariante bereits 2019 in den Luftverkehr zu bringen. Doch nach zwei Abstürzen von 737-Max-Maschinen, bei denen 346 Menschen starben, sowie Qualitätsproblemen bei Boeing verzögerte sich das Zulassungsverfahren immer weiter.

Mit 737 Max entwickelte Boeing seine wichtigste 737-Modellfamilie weiter. Die 737 Max 7 kann je nach Konfiguration 135 bis 160 Passagiere befördern und hat eine Reichweite von bis zu gut 7000 Kilometern. Boeing hat nach Zahlen des Konzerns über 280 Bestellungen für den Typ. Die Zulassung der grössten Modellvariante 737 Max 10 erhofft sich der Konzern bis Ende des Jahres. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema Luftfahrt:

Was ein 21-Stunden-Flug mit dem Körper macht – und worauf Reisende achten sollten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Yen legt nach gemeinsamer Intervention der USA und Japans weiter zu
Der japanische Yen hat am Montag weiter zugelegt und damit seine Erholung gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Washington und Tokio bestätigten, gemeinsam am Devisenmarkt zugunsten der japanischen Währung interveniert zu haben - die erste koordinierte Aktion seit 28 Jahren.
Zur Story