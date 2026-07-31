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Eurowings-Flugzeug von Blitz getroffen

Eurowings-Flugzeug muss nach Blitzeinschlag umkehren

31.07.2026, 12:4931.07.2026, 12:50

Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden.

Der Eurowingsflieger war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.

Insgesamt hatten sich 106 Fluggäste und die Besatzung an Bord befunden. Die Flugreisenden wurden auf andere Flüge umgebucht. Techniker inspizierten den Flieger nach dem Vorfall am Donnerstagabend. Im Laufe des Tages werde der Airbus A320 laut Sprecherin wieder abheben können. Zuerst berichteten die «Stuttgarter Nachrichten». (sda/dpa)

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