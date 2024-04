Schon wieder eine Flugzeug-Panne: Boeing verliert Triebswerksverkleidung

Eine Boeing-Maschine vom Typ 737-800 musste am Sonntag nach Angaben der US-Flugaufsicht FAA in der Luft umkehren, nachdem die Besatzung berichtet hatte, dass sich die Verkleidung eines Triebwerks während des Starts gelöst und eine Flügelklappe getroffen habe. Die Maschine der Fluggesellschaft Southwest Airlines mit Ziel Houston sei nach dem Vorfall am Sonntag sicher zum Internationalen Flughafen von Denver zurückgekehrt. Der Vorfall werde nun untersucht.

Sozialdemokrat Pellegrini gewinnt Präsidentenwahl in Slowakei

Klarer als erwartet hat Parlamentspräsident Peter Pellegrini die Präsidentschaftswahl in der Slowakei gewonnen. Das in der Nacht zum Sonntag veröffentlichte, noch inoffizielle Ergebnis der staatlichen Wahlkommission liess keine Zweifel an seinem Sieg über Oppositionskandidat Ivan Korcok, der seine Niederlage einräumte. Der Triumph des 48 Jahre alten Sozialdemokraten dürfte auch Auswirkungen auf den aussenpolitischen Kurs des EU- und Nato-Landes haben, das im Osten an die von Russland angegriffene Ukraine grenzt.