F-35-Piloten können Ziele mit den Augen erfassen. Bild: US Air Force

So viel Geld tragen F-35-Piloten auf dem Kopf

500'000 US-Dollar – so teuer ist ein einzelner Helm eines F-35-Kampfpiloten. Wie sensible Hightech-Features die Kosten in die Höhe treiben und die Flugzeuge am Boden halten.

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Diese Woche führte Polen drei neue Kampfflugzeuge ein. Die US-amerikanische F-35 – dasselbe Modell, das auch die Schweiz kauft – ist für ihre neuartige Technik bekannt. Diese Technik hat ihren Preis. So sorgte eine Aussage des polnischen Vize-Verteidigungsministers Cezary Tomczyk bei der Einweihung für Diskussionen: Ein einzelner Helm der F-35 koste rund 500'000 US-Dollar (rund 403'000 Franken). Das berichtet das SRF.

Polen nimmt drei neue Kampfjets des Typs F-35 in Betrieb. Bild: EPA PAP

Kampfpiloten-Helme würden demnach immer teurer. Zwar sind von den Herstellern keine Angaben zum Preis bekannt, Berichten von Militärexperten zufolge koste ein Helm jedoch bisher 400'000 Dollar (rund 322'000 Franken). Der Preis für konventionelle Kampfpiloten-Helme sei nur halb so hoch wie jene der letzten Generation des F-35, schreibt das SRF.

Als Grund für die Preissteigerung werde oftmals die Inflation genannt. Die Kosten der Helme seien aber auf deren Technik und nicht auf das Material zurückzuführen. Eine Erklärung könnte sein, dass Rüstungsfirmen ihre Margen erhöhen.

Technik hat ihren Preis

Das Visier des Helmes hat ein integriertes Display, welches Flug-, Sensor- und Zieldaten zeigt. Mit dem F-35 Gen III können Piloten nun Ziele mit den Augen erfassen: Dank Aussenkameras rund um das Flugzeug erhalten die Piloten den Blick durch das Flugzeug, schreibt das SRF. Alle Helme müssten deshalb auf ihre jeweiligen Träger abgestimmt und regelmässig angepasst werden.

Dreimal pro Jahr muss beim F-35-Helm nachjustiert werden. Bild: US-Air Force

An den Gesamtkosten machen die Helme bloss einen Bruchteil aus. Sie zeigen jedoch, wie die sensiblen Hightech-Module des F-35 die Kosten in die Höhe treiben – auch aufgrund der aufwendigen Wartung. «Seit 2021 sind die Instandhaltungskosten des F-35 kontinuierlich gestiegen, die Leistungsziele wurden jedoch nicht erreicht und die Leistung hat sich tendenziell verschlechtert», stellt ein Bericht der Kontrollbehörde des US-Kongresses fest. (nil)