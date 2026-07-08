Auf dem Weg nach Pakistan: Frachtmaschine über Arabischem Meer vermisst

Ein Frachtflugzeug der K2 Airways. Eine Maschine wird vermisst (Symbolbild). Bild: K2 Airways

Suchaktion gestartet: Frachtmaschine über Arabischem Meer vermisst

Eine pakistanische Frachtmaschine verliert laut Flugdaten rapide an Höhe. Sie war in Dubai gestartet. Später verschwindet sie von den Radaren.

Thomas Wanhoff / t-online

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Eine Boeing 737 der pakistanischen Fluggesellschaft K2 Airways ist auf dem Weg von Dubai nach Karachi offenbar von den Radarschirmen verschwunden. Auf Webseiten, die den Flug verfolgten, brachen die Daten während des Fluges über das nördliche Arabische Meer südlich von Karachi ab. Die Frachtmaschine befand sich zu dem Zeitpunkt noch über dem Wasser. Nach Angaben der Flugdatenwebseite Flightradar24 haben die Behörden in Karachi eine Suchaktion begonnen.

Nach bislang unbestätigten Meldungen sollen sich fünf Besatzungsmitglieder an Bord befunden haben. Die letzten übermittelten Flugdaten zeigten einen Höhenverlust von 35'000 Fuss innerhalb von zwei Minuten.

Die Boeing 737-4M0 wurde 2024 bei K2 Airways in Dienst gestellt. Sie wurde ursprünglich 1999 als Passagierflugzeug bei Aeroflot in Betrieb genommen, anschliessend ab 2004 bei Garuda Indonesia. Im Jahr 2012 wurde das Flugzeug zu einem Frachtflugzeug umgerüstet und zunächst von TNT Airways, später von ASL Airlines betrieben.

Laut Flightradar24 gibt es in der Region immer wieder Störungen beim Empfang von Positionsdaten wegen GPS-Störsendern. Davon sei kurz nach dem Start auch die Boeing betroffen gewesen, habe aber später wieder GPS-Daten des Flugverlaufs senden können. Zwei Stunden später brach die Übertragung dann endgültig ab.