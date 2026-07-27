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Swiss-Maschine auf dem Weg nach New York muss in Maine zwischenlanden

Ein Airbus A330-300 der Swiss im Landeanflug auf Piste 14 am Flughafen Zürich. (Archivbild)
Eine Swiss-Maschine musste wegen einem Notfall in Bangor zwischenlanden.Bild: KEYSTONE

Swiss-Maschine auf dem Weg nach New York muss ausserplanmässig in Maine zwischenlanden

27.07.2026, 19:1827.07.2026, 19:18

Der Swiss-Flug LX16 von Zürich nach New York musste am Montagabend ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine zwischenlanden. Der Grund ist noch unklar.

Kurz nachdem das Flugzeug auf dem Weg nach New York die Küste von Maine erreicht hatte, sendete die Cockpitbesatzung den internationalen Notfallcode 7700. Damit beantragte sie eine sofortige Umleitung zum Bangor International Airport (BGR), berichtet das Portal AirLive.

Das Flugzeug ist inzwischen in Bangor gelandet.
Das Flugzeug ist inzwischen in Bangor gelandet.screenshot airlive

Die Swiss bestätigt eine Umleitung gegenüber 20 Minuten. Mehr Informationen sollen demnächst bekannt gegeben werden. (hkl)

Update folgt ...

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