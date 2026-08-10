Drohnen-Vorfall in Leipzig: Polizei hat DNA-Spuren gesichert

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Ermittler in Deutschland haben im Fall um die Drohne am Flughafen in Leipzig eine DNA-Spur gesichert. Das meldet die Bild-Zeitung. Diese soll mit jener des Brandanschlags vom 20. Juli 2024 am DHL-Logistikzentrum in Leipzig übereinstimmen.

Fünf Männer stehen in Litauen vor Gericht. Die Männer sollen vier Pakete mit Brandsätzen durch Europa geschickt haben. Eines davon fing am Flughafen Leipzig Feuer, kurz bevor das Paket in eine DHL-Maschine verladen wurde. Am 3. August sollte ein DHL-Mitarbeiter im Prozess aussagen. Einen Tag später tauchte die Drohnenbombe am Leipziger Flughafen auf.



Im Fall der Brandsatz-Pakete identifizierten die Ermittler 22 Verdächtige mit mutmasslichen Verbindungen nach Russland. Gemäss der EU-Justizbehörde Eurojust führe die Spur zum russischen Militärgeheimdienst GRU. (nil)