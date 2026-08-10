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Drohnen-Vorfall in Leipzig: Polizei hat DNA-Spuren gesichert

Drohnen-Vorfall in Leipzig: Polizei hat DNA-Spuren gesichert

10.08.2026, 14:0410.08.2026, 15:18

Ermittler in Deutschland haben im Fall um die Drohne am Flughafen in Leipzig eine DNA-Spur gesichert. Das meldet die Bild-Zeitung. Diese soll mit jener des Brandanschlags vom 20. Juli 2024 am DHL-Logistikzentrum in Leipzig übereinstimmen.

Fünf Männer stehen in Litauen vor Gericht. Die Männer sollen vier Pakete mit Brandsätzen durch Europa geschickt haben. Eines davon fing am Flughafen Leipzig Feuer, kurz bevor das Paket in eine DHL-Maschine verladen wurde. Am 3. August sollte ein DHL-Mitarbeiter im Prozess aussagen. Einen Tag später tauchte die Drohnenbombe am Leipziger Flughafen auf.

Im Fall der Brandsatz-Pakete identifizierten die Ermittler 22 Verdächtige mit mutmasslichen Verbindungen nach Russland. Gemäss der EU-Justizbehörde Eurojust führe die Spur zum russischen Militärgeheimdienst GRU. (nil)

Drohnenvorfall in Leipzig: US-Geheimdienste verdächtigen laut Bericht Russland
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s'Paddiesli
10.08.2026 14:33registriert Mai 2017
Ohne den Täter wird es fast unmöglich, den Auftraggeber hieb- und stichfest zu ermitteln.
Hoffentlich schnappen sie ihn.
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MartinZH
10.08.2026 14:20registriert Mai 2019
Ich bin davon überzeugt, dass die dt. Behörden diesen Fall lückenlos aufklären werden. Sie arbeiten hochprofessionell und sind internat. bestens vernetzt.

Klar, bis eine abschliessende Beurteilung gemacht werden kann, welche dann auch der Öffentlichkeit präsentiert werden wird, dauert es evtl. noch eine Weile.

Aber dies ist vollkommen normal: Bis z.B. der "Fall Skripal" vollkommen geklärt werden konnte, dauerte es auch eine Weile. Nach dem Abschlussbericht blieben aber keine Fragen mehr offen und es gab keine Zweifel bzgl. der Urheberschaft mehr. Und der Kreml konnte nichts mehr dementieren.
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