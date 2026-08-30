meist klar17°
DE | FR
burger
International
Medien

Deutschland: Jeder Fünfte will bei AfD-Regierung weggehen

epa13189401 Supporters await a campaign event by Ulrich Siegmund, lead candidate of the far-right Alternative for Germany (AfD), prior to state elections in Saxony-Anhalt, in Naumburg, Germany, 24 Aug ...
47 Prozent der Deutschen halten es für schädlich, sollte die AfD in Berlin an die Macht kommen.Bild: keystone

Deutschland: Jeder Fünfte will bei AfD-Regierung weggehen

Sollte die AfD an die Macht kommen, wollen viele Bundesbürger das Land verlassen. Eine Mehrheit sieht Schaden für Deutschland.
30.08.2026, 03:39
Ein Artikel von
t-online

Eine Mehrheit der Deutschen hält eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Bundesebene für schädlich für das Land. 47 Prozent stimmten in einer Insa-Umfrage für die «Bild am Sonntag» der Aussage zu, Deutschland werde Schaden nehmen, wenn die AfD in Berlin an die Macht komme. 36 Prozent sahen das ausdrücklich nicht so, 17 Prozent machten keine Angabe. Etwa jeder Fünfte (22 Prozent) gab in der Umfrage an, Deutschland zu verlassen, sollte die AfD an die Macht kommen.

Mehrere Landesverbände der AfD werden von den Behörden als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Gegen die Einstufung der Bundespartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung hat die AfD geklagt, eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

AfD liegt bei Wählern vorne

In Meinungsumfragen liegt die Partei seit einigen Monaten in der Wählergunst vorn, keine der übrigen Parteien im Parlament bietet der AfD derzeit aber ein Regierungsbündnis an. Die nächste Bundestagswahl steht planmässig im Frühjahr 2029 an.

Insa befragte für die nach Angaben der «Bild am Sonntag» repräsentative Umfrage am 27. und 28. August 1'001 Menschen, die maximale Fehlertoleranz wird mit +/- 3,1 Prozentpunkten angegeben.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

Mehr zur AfD:

Ulrich Siegmund – der Mann, der mit der AfD Historisches schaffen will
Analyse
Ulrich Siegmund – der Mann, der mit der AfD Historisches schaffen will
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum die AfD als rechtsextrem und gefährlich gilt
ZDF-Journalist zeigt Alice Weidel ihre eigene Scheinheiligkeit auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Zahlreiche Verletzte in Kiew durch Drohnen
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind im Tagesverlauf bei russischen Drohnenangriffen mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Bei dem Todesopfer handele es sich um ein zweijähriges Mädchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In Kiew gelte weiterhin Luftalarm.
Zur Story