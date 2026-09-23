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Streit um Geburtsrecht: US-Regierung will Visa-Verschärfung

Streit um Geburtsrecht: US-Regierung will Visa-Verschärfung

23.09.2026, 22:4723.09.2026, 22:48

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump legt im Streit um das Geburtsrecht in den Vereinigten Staaten nach und hat Visa-Einschränkungen angekündigt. Betroffen sind Personen, denen die USA vorwerfen, «Geburtstourismus» zu betreiben oder zu unterstützen, wie das US-Aussenministerium mitteilte. Es geht dabei um ein mutmassliches Geschäftsmodell mit Reisen von Schwangeren in die USA. Das Ganze – so der Vorwurf – sei darauf angelegt, dass Schwangere nur deshalb ihr Baby in den Vereinigten Staaten bekommen, damit es die US-Staatsbürgerschaft bekommt.

Wenn ein Baby in den USA zur Welt kommt, ist es per Verfassung automatisch Amerikaner oder Amerikanerin. Das ist Trump schon länger ein Dorn im Auge, er will dieses Recht für bestimmte Gruppen einschränken. Vor dem Obersten Gerichtshof der USA war Trump mit seinen Plänen gescheitert. Seither versucht die Regierung über andere Wege, Einschränkungen dennoch durchzusetzen. Im August hatte Trump etwa ein Dekret unterschrieben, mit dem gegen «Geburtstourismus» vorgegangen werden soll. Jüngst hatte er dazu allerdings vor einem anderen Gericht eine Teilniederlage kassiert. (sda/dpa)

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