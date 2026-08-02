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Marokko: Schlepper riefen auf Tiktok zum Sturm auf Ceuta auf

Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) Spain Ceuta
Zehntausende erreichten die spanische Exklave über den Meeresweg.Bild: keystone

Bericht: Schlepper riefen auf TikTok zum Sturm auf Ceuta auf

02.08.2026, 10:5902.08.2026, 10:59

Recherchen der spanischen Zeitung El Pais zeigen, dass verschiedene Schleppergruppen auf den sozialen Medien zum Sturm auf die Exklave Ceuta aufgerufen haben. Anfang der Woche sollen Nachrichten wie «Die spanische Grenze ist offen, ihr könnt ohne Papiere einreisen» auf TikTok verbreitet worden sein.

Die Schlepper machten ausserdem Werbung für Schwimmartikel, wie «El Pais» berichtet. Sie sollen in ihren Beiträgen Verkaufsstellen für Neoprenanzüge, Flossen, Taucherbrillen oder Schwimmwesten erwähnt haben. Mithilfe von Screenshots von Google Maps sollen sie Marokkanerinnen und Marokkaner zum Strand an der Grenze zu Ceuta gelotst haben.

Viele dieser Beiträge sind in den sozialen Medien inzwischen nicht mehr zu finden. Ein Grund dafür ist, dass die Ermittler gezielt gegen die Accounts der Schlepper vorgehen, heisst es weiter. (hkl)

Mehr zum Thema:

«Es gibt mehr Tote im Meer»: Suche nach weiteren Leichen vor Ceuta
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Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta
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Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta

In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand.
quelle: keystone / antonio sempere
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Ausnahmezustand in Ceuta: Zehntausende Migranten überrennen spanische Exklave in Marokko
Video: watson
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14 Kommentare
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Fight4urRight2beHighasaKite (420)
02.08.2026 11:13registriert April 2026
Schlepper müssen angesichts der Todeszahlen bei der Überfahrt, wie auch den ganzen Folgen am Ankunftsort (Chaos, Einbrüche, Gewalt) wie Terroristen behandelt werden und dazu gehören auch diverse NGOs, die mit Schleppern kooperieren, ihnen Teile der Arbeit abnehmen und das Geschäft erleichtern.
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