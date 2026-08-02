Zehntausende erreichten die spanische Exklave über den Meeresweg. Bild: keystone

Bericht: Schlepper riefen auf TikTok zum Sturm auf Ceuta auf

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Recherchen der spanischen Zeitung El Pais zeigen, dass verschiedene Schleppergruppen auf den sozialen Medien zum Sturm auf die Exklave Ceuta aufgerufen haben. Anfang der Woche sollen Nachrichten wie «Die spanische Grenze ist offen, ihr könnt ohne Papiere einreisen» auf TikTok verbreitet worden sein.

Die Schlepper machten ausserdem Werbung für Schwimmartikel, wie «El Pais» berichtet. Sie sollen in ihren Beiträgen Verkaufsstellen für Neoprenanzüge, Flossen, Taucherbrillen oder Schwimmwesten erwähnt haben. Mithilfe von Screenshots von Google Maps sollen sie Marokkanerinnen und Marokkaner zum Strand an der Grenze zu Ceuta gelotst haben.

Viele dieser Beiträge sind in den sozialen Medien inzwischen nicht mehr zu finden. Ein Grund dafür ist, dass die Ermittler gezielt gegen die Accounts der Schlepper vorgehen, heisst es weiter. (hkl)