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Stärke von 7,1: Erdbeben erschüttert Venezuela

Daily life in Caracas CARACAS, VENEZUELA - JUNE 11: Citizens continue their daily lives as the political shadow of deposed President Nicolas Maduro fades from public consciousness in Caracas, Venezuel ...
Auch in der Hauptstadt Caracas war das Beben zu spüren (Archivbild).Bild: www.imago-images.de

Starkes Erdbeben erschüttert Venezuela: Gebäude in Caracas eingestürzt

25.06.2026, 01:2025.06.2026, 01:41

Ein schweres Erdbeben hat Venezuela erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke vorläufig mit 7,1 an. Demnach war das Beben eines der weltweit stärksten des laufenden Jahres. Das Zentrum lag den Angaben zufolge rund 30 Kilometer von der Stadt Montalbán entfernt im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 13,2 Kilometern.

Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello bestätigte im staatlichen Fernsehen, dass in der Hauptstadt Caracas Gebäude eingestürzt seien, wie Reuters berichtet.

In sozialen Netzwerken kursierten Videos von beschädigten Gebäuden und Schäden unter anderem im Flughafen von Caracas.

Video: watson/X

(sda/dpa)

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quelle: priscila ribeiro/world press photo
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