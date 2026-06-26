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Trumps Reflecting Pool: US-Polizei fahndet nach mutmasslicher Vandalin

Nach dieser Unbekannten sucht die United States Park Police.
Nach dieser Unbekannten sucht die United States Park Police.bild: x/usparkpolicepio

Reflecting-Pool-Drama geht weiter: US-Polizei fahndet nach mutmasslicher Vandalin

26.06.2026, 09:3526.06.2026, 09:35

Das Drama um Donald Trumps Reflecting Pool geht weiter: Nachdem der US-Präsident behauptet hatte, unbekannte Vandalen hätten seinen Pool «mutwillig beschädigt», veröffentlichte die US-Bundespolizei Park Police Fotos, die eine mutmassliche Täterin zeigen sollen.

Auf den Aufnahmen ist eine Unbekannte mit schwarzen Haaren und grauem T-Shirt zu sehen, die neben dem Pool kniet und ihren Arm ins Wasser hält. Es ist nicht erkennbar, was sie dort genau macht. Für die Park Police ist es jedoch Grund genug, nach der Frau zu fahnden. Auf einem Plakat ruft die Behörde die Bevölkerung dazu auf, bei der Identifizierung der Person «im Zusammenhang mit einer Untersuchung zu Zerstörung von Regierungseigentum» zu helfen.

Trump sieht «Vandalen» am Werk

Das auf Wunsch von Trump in «US-Flaggen-Blau» angestrichene und nach einer Algenplage wieder grün verfärbte Wasserbecken in Washington lässt dem Präsidenten seit einer Weile keine Ruhe.

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Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social über Vandalen, die seinen Prestige-Pool mutwillig zerstört hätten, indem sie «ätzende und zerstörerische Chemikalien in das Becken» gegossen hätten. Mehrere Personen seien in dem Zusammenhang festgenommen worden. In einem vorangegangenen Post hatte er von «Jahren im Gefängnis» in Zusammenhang mit «schweren Straftaten» geschrieben.

Der sogenannte «Lincoln Memorial Reflecting Pool» gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen der US-Hauptstadt. Algen plagen die Anlage laut Experten seit ihrer Eröffnung. Das Becken ist vergleichsweise flach und erwärmt sich im Sommer stark. Trump hatte den Pool für rund 14.2 Millionen US-Dollar (etwa 11.4 Millionen Franken) renovieren lassen. Im Zuge der Sanierung wurde der Boden mit einer dunkelblauen Beschichtung versehen. (hkl, mit Material der sda/dpa)

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