klar21°
DE | FR
burger
International
Natur

Zwei starke Erdbeben erschüttern Venezuela: Schäden und Opfer befürchtet

A collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Adrian Naranjo) Venezuela Earthquake
Ein zerstörtes Gebäude in Caracas.Bild: keystone

«Alarmierende Situation»: Zwei starke Erdbeben erschüttern Venezuela

Innerhalb von weniger als einer Minute haben zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an.
25.06.2026, 01:2025.06.2026, 02:35

Demnach zählten die Erdbeben zu den weltweit stärksten des laufenden Jahres. Das zweite und stärkere Beben ereignete sich demnach in einer Tiefe von nur 10 Kilometern, weswegen mit grossen Schäden und möglicherweise auch Opfern zu rechnen war.

«Wir haben es mit einer äusserst alarmierenden Situation zu tun», sagte Innenminister Diosdado Cabello im Fernsehen. Einige Gebäude seien eingestürzt. Er rief die Menschen dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. In sozialen Netzwerken kursierten Videos von beschädigten Gebäuden und Schäden unter anderem im Flughafen von Caracas.

Video: watson/X

«Mehrere Wände in meinem Haus sind aufgebrochen, oder es haben sich Risse gebildet», sagt ein Augenzeuge, der westlich der Hauptstadt lebt, gegenüber Reuters.

Minister warnt von Nachbeben

Nach schweren Erdbeben seien normalerweise Nachbeben zu erwarten, die bereits beschädigte Gebäude zum Einsturz bringen könnten, warnte der Minister. Um Explosionen zu verhindern, hätten die Behörden angeordnet, die Gaszufuhr zu unterbrechen.

People stand outside damaged buildings after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Adrian Naranjo) Venezuela Earthquake
Um Explosionen zu verhindern, hätten die Behörden angeordnet, die Gaszufuhr zu unterbrechen.Bild: keystone

Das Epizentrum des ersten Bebens am Mittwoch um 18:04 Uhr (Ortszeit; 00:04 MESZ Donnerstag) lag den Angaben zufolge 24 Kilometer östlich von San Felipe entfernt im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern. Das zweite Erbeben ereignete nur wenige Kilometer weiter nördlich. Allein in den relativ nahen Städten Puerto Cabello und San Felipe leben nach USGS-Angaben zusammen etwas mehr als 400.000 Menschen. (sda/dpa/ome)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Südamerika)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Südamerika)

«A Territory of Hope» von Priscila Ribeiro, Freelance
Sandra Mara Siqueira ruht sich zusammen mit ihren Enkelkindern, Micael, Davi, Ana Flávia und Vitória, in Colombo, Paraná, Brasilien, aus. Die Familie lebt seit 2013 in der Siedlung Parque dos Lagos und strebt eine Landlegalisierung an, um den Zugang zu grundlegender Infrastruktur zu gewährleisten.

 ... Mehr lesen
quelle: priscila ribeiro/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Angriff auf Schmugglerboot vor Venezuela
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Nationaler Notstand»: Trump sucht die Konfrontation mit Republikanern
Wenn der Kongress nicht über sein Gesetz zur Stimmabgabe berät, will er ein anderes Gesetz nicht unterzeichnen. Doch dafür fehlen Stimmen.
US-Präsident Donald Trump verschärft die Gangart gegen seine Parteifreunde im Kapitol. Er weigert sich, ein am Vortag vom Kongress beschlossenes Gesetz zu unterzeichnen, wenn nicht auch der von ihm seit langem geforderte «Save America Act» durch das Parlament gehe. Auf der Plattform Truth Social schrieb Trump von einem «nationalen Notstand».
Zur Story