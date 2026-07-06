Zwei verheerende Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am 24. Juni das Land erschüttert. Bild: keystone

Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela steigt auf 3342

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Nach dem schweren Doppel-Erdbeben in Venezuela vor anderthalb Wochen ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer auf 3342 gestiegen. Zudem gebe es rund 16'740 Verletzte, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X mit. Mehr als 17'000 Menschen verloren demnach durch die Katastrophe ihr Zuhause.

Zwei verheerende Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am 24. Juni das Land erschüttert, weitere – deutlich schwächere – Nachbeben folgten. Besonders schlimm sind die Folgen im Bundesstaat La Guaira.

Neben Einsatzkräften aus Venezuela suchen auch Helfer aus zahlreichen anderen Staaten weiter nach Verschütteten in den Trümmern eingestürzter Häuser. Bei den Beben wurden nach bisherigen Erkenntnissen 190 Gebäude komplett zerstört und mindestens 856 weitere stark beschädigt, darunter mehrere Krankenhäuser. Manche Brücken und Strassen sind seither gänzlich unpassierbar. (sda/dpa)