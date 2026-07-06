meist klar20°
DE | FR
burger
International
Natur

Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela steigt auf 3342

epa13089427 Rescue workers from Argentina assess buildings affected by the double earthquake in Catia La Mar, Venezuela, 05 July 2026. Eleven days after the double earthquake struck the country, effor ...
Zwei verheerende Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am 24. Juni das Land erschüttert.Bild: keystone

Zahl der Erdbeben-Toten in Venezuela steigt auf 3342

06.07.2026, 00:5006.07.2026, 00:50

Nach dem schweren Doppel-Erdbeben in Venezuela vor anderthalb Wochen ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer auf 3342 gestiegen. Zudem gebe es rund 16'740 Verletzte, teilte der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X mit. Mehr als 17'000 Menschen verloren demnach durch die Katastrophe ihr Zuhause.

Zwei verheerende Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am 24. Juni das Land erschüttert, weitere – deutlich schwächere – Nachbeben folgten. Besonders schlimm sind die Folgen im Bundesstaat La Guaira.

Neben Einsatzkräften aus Venezuela suchen auch Helfer aus zahlreichen anderen Staaten weiter nach Verschütteten in den Trümmern eingestürzter Häuser. Bei den Beben wurden nach bisherigen Erkenntnissen 190 Gebäude komplett zerstört und mindestens 856 weitere stark beschädigt, darunter mehrere Krankenhäuser. Manche Brücken und Strassen sind seither gänzlich unpassierbar. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wunderrettung in Venezuela – Mann nach über sieben Tagen geborgen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zehntausende protestieren gegen sexualisierte Gewalt in Frankreich
Zehntausende Menschen haben am Samstag in mehreren französischen Städten gegen sexualisierte Gewalt protestiert. Alleine in Paris gingen nach Angaben der Organisatoren 100'000 Menschen auf die Strasse.
Zur Story