Polizeirapport

Polizei rettet Taube aus Blumengeschäft in Winterthur ZH

Eine in ein Blumengeschäft verirrte Taube hat am Freitagabend in Winterthur ZH einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier fand den Weg nicht mehr ins Freie und wurde von einer Patrouille eingefangen.

Die Meldung ging kurz nach 18.00 Uhr ein, wie die Stadtpolizei Winterthur am Sonntag mitteilte. Die ausgerückte Patrouille stellte fest, dass die Taube einen nummerierten Ring am Fuss trug.

Die Polizisten transportierten den Vogel daraufhin in das Polizeigebäude. Dort wurde mithilfe der Ringnummer der Besitzer ausfindig gemacht, welcher seine Taube abholte. (sda)