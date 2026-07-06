Die Nachwirkungen der Party in Washington waren auch am Sonntag noch zu spüren. Bild: keystone

Luftqualität: Alarmstufe Rot in Washington nach Feuerwerk zu US-Geburtstag

Die Jubiläumsfeiern in den USA zeigen Folgen. In Washington wurde die Bevölkerung vor mangelnder Luftqualität gewarnt.

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Die USA feierten am Wochenende den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung. Mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump, einem Volksfest und einem riesigen Feuerwerk. Laut Trump das grösste Feuerwerk der Geschichte.

Die Nachwirkungen der Party in Washington waren auch am Sonntag noch zu spüren. Die Behörden der US-Hauptstadt verhängten «Alarmstufe Rot».

Der Grund: Feinstaub-Belastung durch die Feuerwerkspartikel. Von «ungesunder Luft» sprach das Magazin «Forbes». Die schlechten Luftqualitätswerte wurden durch die hohen Temperaturen und das sich dabei bildende Ozon noch verstärkt.

Laut den Regeln der US-Gesundheitsbehörden sollen bei Alarmstufe «Rot» Sportaktivitäten im Freien sowie «langanhaltende, intensive Aktivitäten» vermieden werden.

Auch an anderen Orten in den USA kam es zu Zwischenfällen. So gab es auf der Brooklyn-Bridge in New York wegen des Feuerwerks einen Brand.

Feuerwerk setzt auf spezielle Partikel, von Fachleuten Effekt-Chemikalien genannt. Mit Magnesium ergibt weisslichen Glitzer-Regen, für rote Funken braucht es Substanzen wie Strontium oder Calcium und grün leuchten Kupferverbindungen. Zurück bleibt eine hohe Feinstaub-Belastung, auch die Konzentrationen an Stickoxiden nimmt zu.

Laut «Forbes» wiesen Gesundheitsexperten schon vor der Planung auf mögliche Gesundheitsrisiken hin. Die US-Regierung setzte sich aber darüber hinweg. «Alarmstufe Rot» herrschte demnach nicht allein im Zentrum von Washington, sondern auch in angrenzenden Gemeinden im US-Bundesstaat Maryland.