Kim Jong Un will Nordkoreas Atomwaffenvorrat radikal ausbauen

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Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle «exponentiell» steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Bild: keystone

Demnach äusserte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial. Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten UN-Sanktionen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr. (dab/sda/dpa)