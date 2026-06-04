wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
Nordkorea

Kim Jong Un will Nordkoreas Atomwaffenvorrat radikal ausbauen

Kim Jong Un will Nordkoreas Atomwaffenvorrat radikal ausbauen

04.06.2026, 06:5404.06.2026, 06:54

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle «exponentiell» steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

FILE - In this photo provided by the North Korean government, its leader Kim Jong Un delivers a speech during a session of the Supreme People&#039;s Assembly at parliament in Pyongyang, North Korea, o ...
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.Bild: keystone

Demnach äusserte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial. Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten UN-Sanktionen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Nordkorea:

Südkorea meldet: Nordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Magyar vermeldet: Ungarn einigt sich mit Ukraine in Minderheitenfrage
Ungarn und die Ukraine haben sich nach Angaben der Regierung in Budapest auf ein Abkommen zu den Rechten der ungarischen Minderheit in der Ukraine geeinigt. Der Schritt ist für Kiew auch wichtig für die Bemühungen um einen EU-Beitritt. Ungarns Ministerpräsident Peter Magyar, der erst seit 9. Mai Regierungschef ist, hatte die Regelung der Minderheitenrechte im östlichen Nachbarstaat zur Bedingung dafür gemacht, dass sein Land dem Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit der von Russland angegriffenen Ukraine zustimmt.
Zur Story