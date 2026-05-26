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Südkorea meldet: Nordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen ab

Südkorea meldet: Nordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen ab

26.05.2026, 09:0626.05.2026, 09:06

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung mehrere Kurzstreckenraketen sowie andere Flugobjekte abgefeuert. Die Raketen seien im Umkreis der nordkoreanischen Stadt Chongju nahe der Westküste des Landes gestartet worden und hätten eine Flugreichweite von 80 Kilometern erzielt, teilte Südkoreas Generalstab mit. Aufgrund der Möglichkeit weiterer Raketentests aus Nordkorea werde man die höchste Alarmbereitschaft aufrechterhalten.

epa12994191 People watch the news on a television screen at a station in Seoul, South Korea, 26 May 2026. According to South Korea&#039;s Joint Chiefs of Staff (JCS), North Korea launched several ball ...
Menschen in Seoul verfolgen den Raketentest.Bild: keystone

Es handelt sich um Nordkoreas insgesamt achten ballistischen Raketentest in diesem Jahr. Zuletzt hatte das Land am 19. April mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Nordkorea ist es gemäss mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Zuvor hatte Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf südkoreanische Regierungsvertreter berichtet, dass Chinas Staatschef Xi Jinping möglicherweise noch in diesem Monat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang treffen könnte. Von offizieller Seite wurde der Staatsbesuch bislang nicht bestätigt. (dab/sda/dpa)

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