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Airbus A400M erstmals als Löschflugzeug im Einsatz

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Ein Video der französischen Armee zeigte, wie ein A400M-Militärflugzeug am Samstag, 25. Juli, orangefarbenes Löschmittel über den von Waldbränden betroffenen Waldgebieten bei Lacanau abwarf.

Premierminister Sébastien Lecornu hat den Einsatz des A400M angeordnet, um die wütenden Waldbrände rund um die Halbinsel Cap Ferret einzudämmen, die kaum Anzeichen einer Abschwächung zeigten.

Der Airbus kann bis zu 20'000 Liter Löschmittel transportieren und damit etwa dreimal so viel wie die Canadair CL-415, die derzeit im Einsatz stehen.

Allerdings ist der Airbus hierfür bislang nicht endgültig zertifiziert, wie die FAZ berichtet. Ausserdem gestalten sich die Löscheinsätze schwierig, da die Einsätze sehr knapp über dem Feuer geflogen werden, was zu Turbulenzen und schlechter Sicht führen kann.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Militär zur Unterstützung der erschöpften Feuerwehrleute herangezogen, die gegen die Brände im ganzen Land kämpfen, nachdem eine Rekordhitzewelle fast 6000 zusätzliche Todesfälle verursacht hatte. (reuters, emm)

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