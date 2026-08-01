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Ölteppich vor Omans Küste wegen russischem Tanker «Caroline Bezengi»

DHOFAR GOVERNORATE, OMAN (JULY 19, 2026) (2026 PLANET LABS PBC - Must on-screen courtesy 2026 Planet Labs PBC)(MUTE) 3. SATELLITE IMAGE OF SHIP APPEARING COVERED IN A COAT OF ALGAE USN: RW2419310720 ...
Das Tankschiff «Caroline Bezengi» vor der Küste des Oman: Das Öl im Bauch des Schiffes könnte das Ökosystem im Meer zerstören.Bild: 2026 PLANET LABS PBC

Tanker aus Putins Schattenflotte könnte im Oman Katastrophe auslösen

Im Nahen Osten könnte es zu einer Umweltkatastrophe kommen. Grund dafür ist ein havarierter Tanker aus Putins Schattenflotte.
01.08.2026, 13:4401.08.2026, 13:44
Tobias Schibilla / t-online
Ein Artikel von
t-online

Vor der Küste des Oman verliert ein sanktionierter Öltanker Rohöl. Experten warnen, das Schiff könne jederzeit auseinanderbrechen. Dadurch wächst die Sorge vor einer Umweltkatastrophe in der Region.

Satellitenbilder von Ende Juli zeigen einen Ölteppich in der Nähe des Tankers «Caroline Bezengi», der sich in den vergangenen Tagen ausgebreitet hat. Das Schiff hatte vor seiner jüngsten Fahrt im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk Rohöl geladen, wie Positionsdaten zeigen.

Experte: Mindestens eine Hülle gebrochen

Nach Auswertung der Satellitenbilder geht ein Experte der niederländischen Organisation Pax davon aus, dass mindestens eine Hülle des Tankers gebrochen ist. Wegen der derzeitigen Monsunzeit könnte sich das ausgetretene Öl rasch im Meer ausbreiten. Das Leck befindet sich den Angaben zufolge in der Nähe eines geschützten Meeresgebiets.

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Der Tanker hatte bereits am 8. Juni vor der Küste des Jemen Schwierigkeiten gemeldet. Nach Angaben von zwei Insidern aus der maritimen Sicherheitsbranche hatte es an Bord eine Explosion gegeben. Die Ursache ist bislang unklar.

Tanker steht auf Sanktionsliste

Die «Caroline Bezengi» steht auf den Sanktionslisten der Europäischen Union und Grossbritanniens. Hintergrund ist der mutmassliche Transport von russischem Treibstoff. Das Schiff wird der sogenannten russischen Schattenflotte zugerechnet, mit der Moskau westliche Sanktionen gegen seine Ölexporte umgehen soll.

Auch andere Schifffahrtsexperten warnen, dass der Tanker jederzeit auseinanderbrechen könnte. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen teilte mit, sie beobachte die Lage aufmerksam.

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