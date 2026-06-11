bedeckt15°
DE | FR
burger
International
Öl

USA verhängen Sanktionen gegen Kubas staatlichen Ölkonzern

USA verhängen Sanktionen gegen Kubas staatlichen Ölkonzern

11.06.2026, 22:1211.06.2026, 22:12

Mit Sanktionen und Anklagen treibt die US-Regierung ihre aggressive Kuba-Politik voran. Jetzt nimmt sie erneut den Energiesektor ins Visier.

Die US-Regierung erhöht den wirtschaftlichen Druck auf Kuba. Aussenminister Marco Rubio belegte den staatlichen Erdölkonzern Unión Cuba-Petróleo (Cupet) heute mit Sanktionen, wie er auf der Plattform X mitteilte. Damit ist es US-Bürgern nicht mehr gestattet, Handel mit dem Konzern zu treiben. Auch Personen ausserhalb der USA müssen laut Mitteilung mit Sanktionen rechnen, wenn sie Geschäfte mit Cupet abschliessen.

Secretary of State Marco Rubio speaks prior to joining UFC President and CEO Dana White for a Memorandum of Understanding signing ceremony at the State Department, Thursday, June 11, 2026, in Washingt ...
US-Aussenminister Marco Rubio.Bild: keystone

Rubio zufolge setzt die kommunistische Führung in Havanna Energie als Waffe ein, um das Volk kleinzuhalten und sich selbst zu bereichern. Die Regierung unter Präsident Donald Trump werde deshalb weiter gegen Kubas Regierung vorgehen und ihre Fähigkeit untergraben, das eigene Volk zu unterdrücken.

Kein Öl mehr aus Venezuela

Erst vergangenen Freitag hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Kubas Präsidenten Miguel Díaz-Canel, dessen Familienmitglieder und verschiedene Behörden angekündigt. Trump hatte zudem immer wieder eine mögliche «Übernahme» des wirtschaftlich schwer angeschlagenen Karibikstaats ins Spiel gebracht.

Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Kuba mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern ist auf Öl zur Stromversorgung angewiesen. Wegen knapper Energie kämpfen die Kubaner regelmässig mit Stromausfällen. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Trump bläst angekündigte Angriffe auf den Iran ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frasers Group will Hugo Boss für 2 Milliarden Euro übernehmen
Der britische Bekleidungskonzern Frasers will Hugo Boss komplett übernehmen. Frasers hält bereits mehr als ein Viertel an der deutschen Luxusmarke. Der Kaufpreis für die restlichen Anteile liegt bei rund zwei Milliarden Euro (umgerechnet 1,84 Mia. Schweizer Franken).
Zur Story