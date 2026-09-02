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Explosion bei Bahnhof in Augsburg: 2 Jugendliche verletzt

Bahnhof Augsburg 24 08.2024 Augsburg *** Augsburg train station 24 08 2024 Augsburg
Beim Bahnhof in Augsburg kam es zu einer Explosion.Bild: www.imago-images.de

Explosion bei Bahnhof in Augsburg: 2 Jugendliche verletzt, Bahnhof komplett gesperrt

Beim Bahnhof im deutschen Augsburg ist ein unbekannter Gegenstand explodiert. Dabei wurden zwei Teenager verletzt. Der Polizeieinsatz läuft weiterhin.
02.09.2026, 07:0202.09.2026, 08:51

Demnach sei der unbekannte Gegenstand in einem Gebäudedurchgang beim Hauptbahnhof explodiert, berichtet die Bild. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der Zeitung, dass derzeit ein Einsatz laufe. Der Bahnhof wurde mittlerweile komplett gesperrt.

Laut der Augsburger Allgemeinen kam es gegen 5 Uhr zur Explosion. Mehrere Menschen hätten ein Knalltrauma erlitten. Zunächst war die Anzahl unklar, später berichtete die Zeitung von zwei leicht verletzten Personen. Dabei handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren.

Die Explosion soll sich in einem Gebäudedurchgang bei einer Bank ereignet haben. Laut der Polizei gingen Fensterscheiben in die Brüche. Ob am Gebäude weitere Schäden entstanden sind, ist noch nicht klar.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden. Der Zugverkehr wurde laut den Angaben der Behörden mittlerweile komplett eingestellt. Auch mehrere Strassen sind gesperrt. (vro/con)

+++ Update folgt +++

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Die beliebtesten Kommentare
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Janster
02.09.2026 07:44registriert März 2021
Russland hat vermutlich viele Wegwerfagenten rekrutiert. Das ist gar keine schöne Entwicklung.
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skater83
02.09.2026 08:13registriert November 2018
...ab wann hat die "normale" bevölkerung im jahre 1939 eigentlich konkret realisiert, dass der zweite weltkrieg ausgebrochen war?
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Andy25
02.09.2026 08:45registriert April 2019
Ich frag mich echt, warum man sich bei Watson so einfach registrieren kann. Nickname email und PW. Jeder kann locker mehrere Logins mit mehreren Gmail Kontos haben. Der missbraucht von Russen Propaganda wird immer deutlicher.
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