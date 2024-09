Israels Luftwaffe attackiert Hamas-Zentrale in humanitärer Zone – 40 Tote gemeldet

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine in einer humanitären Zone im Gazastreifen untergebrachte Kommandozentrale der islamistischen Hamas angegriffen. Dabei kamen zahlreiche Menschen ums Leben.

Das ist passiert

Die israelische Luftwaffe attackierte am Montag ein Ziel in einer humanitären Zone in der Stadt Chan Junis im südlichen Gazastreifen. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt, die israelische Armee verkündete den Angriff in der Nacht auf Dienstag.

Anwohner und Sanitäter berichten, dass das Zeltlager im Al-Mawasi-Gebiet, das als humanitäre Zone ausgewiesen ist, von mindestens vier Raketen getroffen worden sei. Das Lager ist überfüllt mit vertriebenen Palästinensern.

Über Chan Junis steigt nach einem israelischen Luftschlag Rauch auf. Bild: keystone

Das sagt Israel

Bei dem Beschuss eines Kommando- und Kontrollzentrums der Hamas seien ranghohe Terroristen der radikalislamischen Palästinenserorganisation getroffen worden. Diese hätte «von einem Kommando- und Kontrollzentrum mitten in der humanitären Zone in Chan Junis operiert».

Laut dem israelischen Militär wurden vor dem Angriff mit Präzisionsmunition zahlreiche Massnahmen ergriffen, um das Risiko zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen. Angaben zu möglichen zivilen Opfern machte die Armee in der Nacht nicht.

Das sagen die Hamas-Behörden

Mohammed al-Mughair vom Zivilschutz im Gazastreifen sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach dem Angriff in der humanitären Zone Al-Mawasi in Chan Junis im Süden des Gazastreifens seien 40 Tote und 60 Verletzte geborgen worden. Sie seien in nahegelegene Spitäler gebracht worden. «Unsere Teams versuchen immer noch, 15 Vermisste zu bergen», fügte al-Mughair an. Er sprach von einem Angriff auf «die Zelte von Vertriebenen» in Al-Mawasi.

Von mehreren Quellen im Zivilschutz des Gazastreifens hiess es, dass der Luftangriff riesige Krater hinterlassen habe. «Ganze Familien sind bei dem Mawasi-Chan-Junis-Massaker verschwunden, unter dem Sand, in tiefen Löchern», sagte Zivilschutz-Sprecher Mahmud Basal.

(rbu/con/sda/dpa/t-online)