Wer von den führenden Hamas-Köpfen noch übrig ist – und wer nicht

Die Nachricht von der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, versetzt den Nahen Osten in Aufruhr. Nach Angaben der Terrororganisation wurde er bei einem israelischen Angriff auf seine Residenz in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet.

Den Tod Hanijas sehen Beobachter als grossen Erfolg für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser hatte geschworen, nach dem Terrorüberfall der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober mit 1200 Toten die Hamas-Führer auszuschalten.

Wer von den führenden Hamas-Köpfen lebt noch und wer nicht? Eine Übersicht.

Ismail Hanija

Hanija ist der ranghöchste Hamas-Anführer, der seit Beginn des Gaza-Krieges vor rund zehn Monaten getötet wurde.

Er war Vorsitzender des Hamas-Politbüros und führte Berichten zufolge mit einem Teil seiner Familie seit 2019 ein Luxusleben in Katar.

Hanija wurde 1963 in einem Flüchtlingslager in Gaza geboren und wuchs im Gazastreifen auf, wo er während seiner Zeit als Studierender in den 80er-Jahren zur Hamas stiess. 2006 war er kurzzeitig palästinensischer Premierminister.

Seit 2017 war er Vorsitzender des Politbüros der Hamas, das als oberste Entscheidungsinstanz gilt. Hanija galt als «übergreifender» Chef der Hamas, während Jihia al-Sinwar Chef im Gazastreifen ist.

Mit Ismail Hanija wurde einer führenden Köpfe der Hamas eliminiert. Bild: www.imago-images.de

Seit dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 starben bei israelischen Luftangriffen in Gaza 14 Mitglieder seiner Familie. Darunter ein Bruder, drei Söhne und fünf Enkel.

Jihia al-Sinwar

Sinwar war bis zu Hanijas Tod das zweitmächtigste Mitglied der Hamas und ist De-facto-Herrscher im Gazastreifen. Er gilt als der planende Kopf hinter dem Angriff auf Israel 2023, bei dem über 1200 Israelis getötet wurden.

Jihia al-Sinwar hält sich nach wie vor im Gazastreifen auf. Bild: keystone

Geboren wurde Sinwar 1962 im Flüchtlingslager Chan Yunis. Im Dezember 1987 war er bei der Gründung der Hamas dabei. Ein Jahr später wurde er verhaftet und der Ermordung von zwei israelischen Soldaten und vier Palästinensern, die mit Israel kollaboriert hätten, für schuldig befunden. Für diese Tat erhielt Sinwar viermal lebenslange Haft.

Letztlich blieb es allerdings bei 24 Jahren in israelischer Haft. 2011 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Israel frei. Danach nahm Sinwar wieder eine Rolle als hochrangiger Hamasführer ein und wurde 2015 von den USA auf ihre internationale Terrorliste gesetzt.

Mohammed Deif

Während Hanija sich gerne mit internationalen Politikern zeigte, gleicht der Chef des militärischen Arms der Hamas, Mohammed Deif, einem Phantom. Lange existierten offiziell nur etwa drei Fotos von ihm. Sein Gesicht war nur auf einem einzigen sichtbar.

Deif auf einem Propaganda-Poster der Hamas. Bild: www.imago-images.de

Die israelischen Streitkräfte veröffentlichten Anfang dieses Jahr allerdings einen Schnappschuss von ihm, auf dem er gut zu erkennen ist.

Deif kommandierte die Qassam-Brigaden – eine militärische Unterorganisation der Hamas – seit Anfang der 2000er-Jahre.

Bei Palästinensern soll er als «The Mastermind» und bei den Israelis als «Katze mit neun Leben» bekannt gewesen sein. 2002, bei einem gezielten Attentat auf ihn, soll er ein Auge verloren haben. Gemäss israelischen Angaben hat er auch einen Fuss und eine Hand verloren und konnte nicht mehr sprechen. 2014 entkam er einem weiteren Anschlag, bei dem seine Frau und zwei seiner Kinder getötet wurden.

Mitte Juli unternahm Israel einen weiteren Versuch, den Militär-Chef der Hamas zu töten. Die israelischen Behörden erklärten zunächst, es gebe Grund zu der Annahme, dass der Angriff sein Ziel erreicht habe. Die Hamas erklärte allerdings, Deif sei nicht getötet worden.

Am Donnerstag bestätigte das israelische Militär in einem Post auf der Online-Plattform «X» schliesslich den Tod Deifs. Er sei bei dem gezielten Angriff am 13. Juli getötet worden.

Marwan Issa

Marwan Issa ist der stellvertretende Oberbefehlshaber der Qassam-Brigaden und die rechte Hand Deifs. Gemäss Angaben Israels und der USA soll er bei einem israelischen Luftangriff im März 2024 getötet worden sein. Die Hamas hat dies allerdings nie bestätigt.

Davor hatte er ähnlich wie Deif einige israelische Angriffe überlebt: 2006 wurde er bei einem gezielten Attentat verletzt und zwischen 2014 und 2021 wurde sein Haus zweimal bei Israelischen Luftangriffen zerstört, wobei sein Bruder getötet wurde.

Bis 2011 war Issas Aussehen nicht bekannt. Erst bei einem Gefangenenaustausch wurde er auf einem Gruppenfoto abgelichtet.

Er stand seit 2019 auf der Terrorliste der USA.

Chalid Maschal

Maschal war der Vorgänger Hanijas und zwischen 1996 und 2017 Vorsitzender des Politbüros der Hamas. Seit 2017 leitet er das Politbüro im Ausland.

Chalid Maschal 2002 bei einer Demonstration in Damaskus. Bild: EPA AFPI

Chalid Maschal wurde 1956 im Westjordanland geboren. Nach dem Sechstage-Krieg 1967, bei dem Israel die Westbank besetzte, flüchtete seine Familie nach Kuwait, wo er Physiklehrer wurde.

1983 nahm er an einer Konferenz der palästinischen islamischen Bewegung teil, welche den Grundstein für die Gründung der Hamas legte.

1997 überlebte er ein israelisches Attentat in Jordanien, bei dem ihm eine giftige Substanz ins Ohr gesprüht wurde, welche langsam zum Tod führen sollte. Die Attentäter konnten allerdings gestellt werden, worauf der damalige jordanische König Hussein vom israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu das Gegenmittel verlangte. Dieser weigerte sich zuerst, stellte es aber schliesslich auf Druck der USA zur Verfügung.

Mahmoud Zahar

Als Mitglied der politischen Führung der Hamas gilt Zahar als eine weitere prominente Figur. Er wurde 1945 in Gaza geboren und war dort als Arzt tätig, bis ihn die israelischen Behörden aufgrund seiner politischen Haltung entliessen. Auch er war massgeblich an der Gründung der Hamas beteiligt und ist noch immer einer ihrer wichtigsten Offiziellen.

Viel ist nicht über Zahar bekannt. Bild: CC BY 4.0

Leicht verletzt überlebte er ein Attentat, als Israel 2003 eine Bombe über seinem Haus abwarf. Sein ältester Sohn Khaled kam ums Leben. Sein zweiter Sohn Hossam wurde bei einem israelischen Luftangriff 5 Jahre später getötet. (saw)