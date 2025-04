Papst Franziskus überraschend auf dem Petersplatz

Der erkrankte Papst Franziskus hat sich am Sonntag überraschend öffentlich gezeigt. Am Ende einer Messe vor 20'000 Gläubigen wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche im Rollstuhl auf den Petersplatz gefahren. «Einen schönen Sonntag für alle. Danke», sagte Franziskus mit hörbar angestrengter Stimme auf Italienisch.

Die Gläubigen sind auf dem Petersplatz in Rom zu einer Messe im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 zusammengekommen. Die Messe ist eigens den Kranken gewidmet, die auf Einladung des Vatikans nach Rom gekommen waren. Fisichella ist Pro-Präfekt (Leiter) des Dikasteriums für die Evangelisierung. Dikasterien sind Einrichtungen der römischen Kurie, die den Ressorts innerhalb einer Regierung vergleichbar sind.

Papst Franziskus war vor zwei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in einer Klinik in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Nach Angaben des Vatikans vom Freitag hat sich sein Gesundheitszustand weiter gebessert. Weil der Vatikan-Sprecher dabei ankündigte, das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag könnte «unter veränderten Umständen» stattfinden, hatte es Spekulationen gegeben, Franziskus könnte sich heute der Öffentlichkeit zeigen.

Das Jubeljahr 2025 hatte mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom in am 24. Dezember 2024 begonnen. Heilige Jahre werden alle 25 Jahre zelebriert, dazwischen gibt es aber auch ausserordentliche Heilige Jahre, wie zuletzt 2015/16. (sda/dpa)