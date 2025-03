Diese Frau liebte Papst Franziskus vor dem Zölibat

Lange, bevor Papst Franziskus vor 12 Jahren erstmals als Pontifex auftrat, hatte es eine Frau in seinem Leben gegeben. An sie dachte er selbst beim Gebet.

Vor genau 12 Jahren, am 13. März 2013, wurde Jorge Mario Bergoglio zu Papst Franziskus. Zuvor hatte er ein Leben weit abseits des Vatikans geführt. Der am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geborene Argentinier begeisterte sich fürs Tangotanzen und fand Gefallen an Frauen, ehe er im Zölibat lebte. Eine Dame verdrehte ihm selbst dann den Kopf, als er sich eigentlich auf Gott fokussieren wollte.

Papst Franziskus: Er ist seit 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche. Bild: keystone

Zunächst soll der junge Bergoglio jedoch im Alter von 12, 13 Jahren für seine Nachbarin Amalia Damonte geschwärmt haben. Das behauptete diese zumindest 2013 im Alter von 76 Jahren in Interviews mit mehreren Nachrichtenportalen.

«Er war in mich verknallt, weisst du. Wir haben hier immer auf der Strasse gespielt. Es war damals eine ruhige Gegend, und, na ja, er war sehr nett», zitierte mitunter die britische Zeitung «Daily Mail» Damonte, die als Jugendliche einen Brief von Bergoglio erhalten habe: «Da stand, wir würden heiraten und: 'Ich werde dir ein weisses Haus kaufen. Damit wir beide zusammenleben können'. Er sagte, wenn ich nicht Ja sage, müsse er Priester werden. Zum Glück für ihn sagte ich Nein!»

Amalia Damonte: Sie war einst die Nachbarin und Jugendliebe von Papst Franziskus. Bild: www.imago-images.de

Damontes Eltern hätten damals die junge Liebe unterbunden. Stattdessen fand sie später wohl bei einem anderen Mann ihr Glück. Sie soll im Laufe ihres Lebens drei Kinder und mehrere Enkelkinder bekommen haben, wie das Magazin «Stern» 2013 berichtete.

In seinem 2024 veröffentlichten Buch «Leben – meine Geschichte in der Geschichte» bestätigte Papst Franziskus dem Portal «Vatican News» zufolge, als Jugendlicher eine Freundin gehabt zu haben. «Sie arbeitete in der Welt des Kinos und hat später geheiratet und Kinder bekommen.» Ob es sich bei ihr um Damonte oder eine andere Frau handelt, ist unklar.

Schwärmerei während des Priesterseminars

Der heutige Pontifex begann seinen Weg als Geistlicher mit einem Priesterseminar, das er 1958 im Alter von 22 Jahren besuchte. Während dieser Zeit konzentrierte er sich jedoch nicht immer nur auf seinen Glauben, stattdessen schwärmte er zwischenzeitlich für eine junge Frau. Sie hatte er bei der Hochzeit eines Onkels kennengelernt.

«Eine Woche lang hatte ich ihr Bild ständig vor Augen und hatte Mühe, zu beten», schreibt er in seiner im Januar veröffentlichten Autobiografie «Hoffe» und spricht vom «intellektuellen Licht und der Schönheit» der Frau. Ihren Namen nennt er nicht.

Papst Franziskus schwärmte einst stark für eine Frau. Bild: keystone

«Eine gewisse Zeit war mein Kopf so ein wenig verdreht. Ich konnte nicht mal beten, ohne ihr Bild vor Augen zu haben – und das ständig», erinnert sich Papst Franziskus. Er habe sich damals einmal mehr mit aller Klarheit sagen müssen, «dass ich die Wahl hatte» und sich Mühe gegeben, «damit der religiöse Weg mich von Neuem erwählen konnte». Irgendwann sei seine Schwärmerei abgeklungen «und ich konnte Seele und Leib meiner Berufung widmen».

Zeitweise durch die Liebe von seinem geistlichen Weg abgelenkt gewesen zu sein, bezeichnet Franziskus in seinem Buch «Hoffe» als «etwas ganz Normales». «Der Herr ruft uns zu grossen Dingen. Und wenn sich in die Begeisterung über diesen Ruf ein bisschen Angst mischt, dann ist das gesund und tut gut», so der Papst.