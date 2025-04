Nachdem die Stimmen ausgezählt wurden, werden diese nach dem Wahlgang in einem Ofen der Sixtinischen Kappelle verbrannt. Dazu wird in einem zweiten Ofen eine Chemikalie verbrannt, die über einen Schornstein ein Rauchsignal aussendet. Ist der Rauch schwarz, wurde kein neuer Papst gewählt. Ist der Rauch weiss, wurde eine Zweidrittelmehrheit gefunden. Bei weissem Rauch ertönen dann die berühmten Worte Habemus Papam (auf Deutsch: Wir haben einen Papst.)

Die Kardinäle bleiben dabei so lange in der Kapelle, bis ein Kandidat eine Zweidrittelmehrheit hat. In den letzten 700 Jahren wurde stets ein Kardinal zum neuen Papst gewählt, obwohl theoretisch jeder, der römisch-katholisch getauft wurde, Papst werden kann.

Der Gottesdienst zur Beerdigung wird sehr wahrscheinlich auf dem Petersplatz stattfinden. Beigesetzt werden soll Papst Franziskus auf eigenen Wunsch in der Kirche Santa Maria Maggiore ausserhalb des Vatikans – und nicht wie üblich in den Vatikanischen Grotten.

Papst Franziskus hat angeordnet, dass er in einem einfachen Rahmen beerdigt werden soll. Er wird, im Unterschied zu seinen Vorgängern, nicht auf einem erhöhten Podest aufbewahrt, sondern in einem offenen Sarg.

Die katholische Kirche wird in dieser Zeit vom Kardinalskollegium geleitet. Das Kardinalskollegium besteht aus allen Kardinälen der römisch-katholischen Kirche, momentan über 250 Männer. Diese reisen nach dem Tod des Papstes so schnell wie möglich nach Rom und haben normalerweise die Rolle eines Beraters für den Papst inne.

Wenn der Papst offiziell für tot erklärt wurde, beginnt die Sedisvakanz, also die Zeit, in der der Heilige Stuhl nicht besetzt ist. Sedisvakanz kommt aus dem Lateinischen und steht für «Der Stuhl ist leer».

Das Kardinalskollegium am 12. März 2013, vor dem Eintritt in das Konklave. Bild: EPA

Der an einer schweren Lungenentzündung leidende Papst Franziskus ist am 21. April gestorben.

«Putin weiss, dass sich das Zeitfenster für seine Kriegsziele immer mehr schliesst»

Mit dem Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy hat Russlands Krieg gegen die Ukraine eine neue Eskalationsstufe erreicht. Warum ein Frieden derzeit eine reine Illusion ist und weshalb Donald Trump gegenüber Wladimir Putin nicht härter durchgreift, erklärt Russland-Experte Ulrich Schmid.



Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder Frieden in der Ukraine gehen – wenn überhaupt – nur schleppend vorwärts. Es wirkt so, als wäre US-Präsident Donald Trump langsam frustriert. Sehen Sie das auch so?

Ulrich Schmid: Definitiv. Allerdings weiss man bei Trump gar nicht, ob es ihm tatsächlich um den Frieden in der Ukraine geht. Oder vielmehr um den Friedensnobelpreis für sich selbst.