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Papst Leo XIV. segnet in Barcelona den höchsten Turm der Sagrada Família

epa13029330 A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV (2-L) blessing the Jesus Christ tower of the Sagrada Familia Basilica in Barcelona, northeastern Spain, 10 June 2026. Pop ...
Der Papst segnet den Jesus-Turm der Sagrada Família.Bild: keystone

Der Papst besucht die Sagrada Família und segnet deren höchsten Turm

11.06.2026, 09:4911.06.2026, 09:49

Papst Leo XIV. hat in Barcelona eine Messe zu Ehren des auf den Tag genau vor 100 Jahren gestorbenen Architekten Antoni Gaudí in der von ihm entworfenen Basilika Sagrada Família gefeiert. Geladen waren rund 4000 Teilnehmer, darunter König Felipe VI., Königin Letizia sowie Regierungschef Pedro Sánchez. Zuvor hatte der Pontifex am Grab Gaudís in der Krypta der Basilika gebetet.

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Papst Leo XIV. betete vor Antoni Gaudís Grab.Bild: keystone

In seiner Predigt bezeichnete der Papst die 144 Jahre nach Baubeginn immer noch unvollendete Kirche als architektonisches Meisterwerk und als «sichtbares Zeichen des unsichtbaren Gottes», «zu dessen Ehre ihre Türme emporragen». Als ein tiefgläubiger Architekt habe Gaudí «diese Räume mit dem Wunsch entworfen, die Geheimnisse des Lebens des Herrn zu erzählen».

«Wir können nicht an Jesus glauben und Krieg führen.»
Papst Leo XIV.

Am fünften Tag seines Spanien-Besuchs sprach sich der Papst erneut gegen Krieg und Gewalt aus sowie gegen die Missachtung des Leids von Menschen auf der Flucht und in Not. «Wir können nicht an Jesus glauben und Krieg führen. Wir können nicht an Jesus glauben und Unschuldige töten. Wir können nicht an Jesus glauben und diejenigen im Stich lassen, die leiden, die weinen, die vor der Not fliehen.»

Fireworks engulf Antoni GaudÌ&#039;s Basilica of the Sagrada FamÌlia, seen from Torre GlÚries, after Pope Leo XIV blessed the newly completed central Tower of Jesus Christ in Barcelona, Spain, Wednesd ...
Nach dem Segen kommt die (Feuerwerks-)Sonne.Bild: keystone

Höchste Kirche der Welt durch Doppelkreuz aus Bayern

Nach der Messe zum Abschluss seines Barcelona-Aufenthalts segnete der Papst den Hauptturm, der die Basilika zur höchsten Kirche der Welt gemacht hat. Diesen Titel hatte seit 1890 das Ulmer Münster innegehabt. Seine endgültige Höhe von 172,5 Metern hatte der Jesus-Turm im Februar durch das Aufsetzen eines von innen begehbaren Doppelkreuzes erreicht. Es wurde von dem Stahlbauunternehmen Gartner im bayerischen Gundelfingen gefertigt.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der zur Zeremonie angereist war, würdigte das Doppelkreuz in einer Mitteilung als einen «aussergewöhnlichen deutschen Beitrag zur Vollendung eines der berühmtesten Bauwerke der Welt». Orte wie die Sagrada Família erinnerten daran, was Europa kulturell verbinde.

Pope Leo XIV Leads Mass At The Sagrada Familia - Barcelona Pope Leo XIV, Queen Letizia, King Felipe V of Spain and Prime Minister Pedro Sanchez looks at a model of the cross of the top of the basilica ...
Im Vorfeld durfte der Papst ein Modell des Doppelkreuzes begutachten.Bild: www.imago-images.de

Nach der Segnungszeremonie, die Leo vor der Geburtsfassade abhielt, gab es nach Einbruch der Dunkelheit eine Licht- und Feuerwerkshow. Mit Drohnen wurde am Himmel unter dem Jubel des Publikums in mehreren Farben das Bild von Gaudí gezeichnet. Danach formierten sich die Drohnen für eines der berühmtesten Zitate des Architekten auf Katalanisch: «Zuerst kommt die Liebe und danach die Technik.»

Finanziert durch Spenden und Eintrittsgelder

Der Monumentalbau, dessen Grundstein 1882 gelegt wurde, soll erst in den 2030er Jahren ganz fertiggestellt sein. Das ungewöhnliche und imposante Bauwerk lockt von Jahr zu Jahr mehr Menschen aus aller Welt an, 2025 waren es fast 4,9 Millionen. 134,5 Millionen Euro an Eintrittsgeldern kamen so zusammen. Der Bau wurde von Anfang an nur durch Spenden und inzwischen ganz überwiegend aus den Eintrittsgeldern finanziert.

Pope Leo XIV celebrates Mass at the Basilica of the Sagrada Familia in Barcelona, Spain, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) Pope Leo XIV
Die prachtvolle Innenansicht während der Messe.Bild: keystone

Treffen mit Migranten auf den Kanaren

Am Donnerstag fliegt der Papst zu den Kanarischen Inseln weiter. Auf der letzten Station seiner einwöchigen Spanienreise will sich das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken unter anderem mit Migranten vor allem aus Afrika treffen.

Zehntausende Männer, Frauen und Kinder sind dort in den vergangenen Jahren in kleinen Holzbooten in der Hoffnung auf ein besseres und sichereres Leben von Afrika aus über den Atlantik angekommen. Immer wieder wird von Toten während der gefährlichen Überfahrt berichtet. Der Papst hat sich wiederholt für einen humanen Umgang mit Migranten ausgesprochen, denen eine Chance für ein neues Leben gegeben werden müsse. (dab/sda/dpa)

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